1860 München: Fix - Leistungsträger lehnt Angebot ab und wechselt im Sommer

Bei 1860 München ist ein Abschied amtlich: Leistungsträger Yannick Deichmann entschied sich gegen einen Verbleib beim Fußball-Drittligisten.

Während der insgesamt enttäuschenden Saison von 1860 München gehörte Yannick Deichmann zu den wenigen Lichtblicken. Der 28-Jährige zeigte starke Leistung für die Löwen, wird seinen auslaufenden Vertrag allerdings nicht verlängern und den Verein im Sommer verlassen.

Darüber war schon länger spekuliert worden, ehe der TSV die Entscheidung des flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers am Dienstagabend offiziell machte. Laut "TZ" steht der neue Verein Deichmanns bereits fest: Er soll bereits einen Vertrag bis 2026 beim Ligakonkurrenten FC Ingolstadt unterzeichnet haben. Bestätigt hat der FCI der ablösefreien Transfer am Mittwochmorgen noch nicht.

Deichmann war vor zwei Jahren vom VfB Lübeck nach Süddeutschland gekommen. Insgesamt bestritt er 76 Pflichtspiele in München, erzielte sieben Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Nun entschied er sich für einen Wechsel - "trotz vieler Verhandlungsrunden und einem sehr guten Angebot seitens der Löwen", wie Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in einer Mitteilung erklärt. "Denkt man an Yannick Deichmann, denkt man an vollen Einsatz, an Kampf und an Leidenschaft", wird Gorenzel weiter zitiert. "Diese Eigenschaften haben nicht nur die Löwen-Fans, sondern auch die Verantwortlichen beim TSV 1860 München bei ihm sehr geschätzt."

Deichmann selbst sagt: "Ich konnte in den vergangenen beiden Jahren als Stammspieler bei einem großartigen Verein auflaufen und mich persönlich weiterentwickeln. Ich bedanke mich bei den treuen und begeisterungsfähigen Fans für zwei wundervolle Jahre mit vielen großartigen Erlebnissen."

Noch nicht offiziell kommuniziert hat der Verein, wie es bei Marius Wörl weitergeht. Der Vertrag des U19-Nationalspielers läuft ebenfalls aus. Er soll bei vielen Vereinen auf dem Zettel stehen und wird mit einem Wechsel in die 2. Bundesliga in Verbindung gebracht.

1860 München: Zu- und Abgänge für die Saison 2023/24

Zugänge: Lorenz Knöferl (Carl Zeiss Jena), Michael Glück (Hessen Kassel)

Abgänge: Marcel Bär, Joseph Boyamba, Semi Belkahia, Yannick Deichmann, Quirin Moll, Daniel Wein (alle Ziel unbekannt), Stefan Lex, Marius Wilsch (beide Karriereende), Raphael Holzhauser (OH Leuven, Leihende)

Stand 24. Mai