BVB II: 1,95-Meter-Riese kommt aus der 2. Bundesliga

Borussia Dortmund II hat den zweiten Zugang für die kommende Drittliga-Saison 2023/2024 vorgestellt. Es kommt wieder ein Spieler aus der 2. Bundesliga.

Die Zweitvertretung vor Borussia Dortmund hat den zweiten Zugang für die neue Spielzeit vorgestellt.

Nach Franz Roggow, der für das Mittelfeld vom FC St. Pauli verpflichtet wurde, wechselt auch Felix Omoruyi Irorere aus der 2. Bundesliga zur Reserve des BVB. Iorere bestritt in dieser Saison zwei Zweitliga-Einsätze für den Karlsruher SC.

Der 1,95-Meter-Mann spielt in der Innenverteidigung und ist 20 Jahre alt. Der Deutsch-Franzose wurde zwischen 2013 und 2021 bei Eintracht Frankfurt ausgebildet und wechselte im Sommer 2021 nach Karlsruhe. Zwei Jahre später folgt nun der Transfer zu Borussia Dortmund, wo er einen Zweijahresvertrag erhält.

"Wir freuen uns sehr auf Felix, der uns schon allein mit seiner Körpergröße eine neue Facette in der Defensive geben wird", sagt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder Zweitvertretung, gegenüber RevierSport.

Die Dortmunder, die nur eine der letzten zehn Begegnungen in der 3. Liga verloren, gastieren am letzten Spieltag der laufenden Saison bei Aufstiegsaspirant VfL Osnabrück. Die Lila-Weißen rangieren punktgleich, aber mit einem Tor Vorsprung, mit dem SV Wehen Wiesbaden auf Platz zwei. Im Fernduell mit den Hessen, die auf Halle treffen, gilt es für Osnabrück besser abzuschneiden als der SV Wehen Wiesbaden. Dann könnte an der Bremer Brücke eine Aufstiegsparty steigen. Doch die starke BVB-Reserve wird sicherlich einiges dagegen haben.

Für die neue Spielzeit ist die Dortmunder Reserve in ihrer Kaderplanung schon sehr weit. Über 20 Spieler stehen für die kommende Saison 2023/2024 schon unter Vertrag.

Ein Überblick

Tor: Marcel Lotka

Abwehr: Soumaila Coulibaly, Nnamdi Collins (eigene U19), Antonios Papadopoulos, Bjarne Pudel, Mario Surver, Prince Aning, Guille Bueno, Tom Rothe, Lion Semic, Felix Omoruyi Irorere (Karlsruher SC)

Mittelfeld: Abdoulaye Kamara, Maik Amedick (war an den SC Wiedenbrück ausgeliehen), Franz Pfanne, Franz Roggow (FC St. Pauli), Dennis Lütke-Frie, Falko Michel, Rodney Elongo-Yombo, Michael Eberwein, Göktan Gürpüz

Angriff: Jayden Braaf, Cyrill Akono, Moses Otuali, Ted Tattermusch