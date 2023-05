RWE: Felix Herzenbruch ratlos - "Was willst du da machen?"

Rot-Weiss Essen unterlag am Samstag beim Halleschen FC mit 0:2 und muss weiter um den Klassenerhalt in der 3. Liga bangen.

Rot-Weiss Essen verlor beim Halleschen FC mit 0:2. Die Essener sind immer noch nicht durch und müssen am Sonntag hoffen, dass der VfB Oldenburg gegen Zwickau nicht gewinnt. Ansonsten könnte es am 38. Spieltag zu einer echten Nervenschlacht im Fernduell mit Oldenburg - der VfB ist dann in Dresden zu Gast, Essen empfängt Verl - kommen.

"Es würde sich besser anfühlen, wenn wir es selbst klarmachen können. Das sagen wir uns aber seit Wochen, bekommen es aber in den entscheidenden Situationen nicht hin. Jetzt fahren wir wieder sechs Stunden nach Hause. Das haben wir uns alle anders vorgestellt", fasste Felix Herzenbruch die RWE-Gemütslage nach der Pleite in Halle an der Saale gegenüber "Magenta Sport" zusammen.

Beim 0:1 war Herzenbruch, der in Abwesenheit von Felix Bastians einmal mehr die Kapitänsbinde trug, mit in der Verlosung und erzielte ein Eigentor. Angesprochen auf die Szene sagte der am Saisonende scheidende RWE-Publikumsliebling: "Die Niederlage ist absolut beschissen für uns. Wie sie zustande kommt, genauso." Und das 0:1? "Was willst du da machen?", fragte der Abwehrspieler nach seinem Slapstick-Eigentor.

RWE hat vor dem Oldenburger Spiel am Sonntag gegen Zwickau immer noch einen Sechs-Punkte- und Sieben-Tore-Vorsprung auf den VfB. Die Fans von Rot-Weiss Essen hätten wohl auch nichts dagegen, wenn der Klassenerhalt auf dem Sofa gefeiert werden könnte.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Auslaufende Verträge (2): Cedrik Harenbrock (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr), Ron Berlinski (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr)

Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5): Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet), Lawrence Ennali (Hannover 96), Luca Wollschläger (Hertha BSC)

Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05)

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz

Zugänge -

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor, Niklas Tarnat, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)