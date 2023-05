MSV Duisburg: Sieben Ausfälle, zwei Fragezeichen und einige Tausend Saarbrücken-Fans

Der MSV Duisburg empfängt am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer kommen mit vielen Fans ins Ruhrgebiet.

"Wir erwarten am Sonntag 14.000 Zuschauer. Rund 3500 Fans aus Saarbrücken werden auch dabei sein", meinte Martin Haltermann, Pressesprecher des MSV Duisburg, auf der Spieltagspressekonferenz.

Während es für den MSV nur noch darum geht, sich so teuer wie möglich zu verkaufen und seinen Fans eine Freude zu bereiten, will der 1. FC Saarbrücken mit zwei Siegen an den letzten zwei Spieltage noch auf einen der begehrten drei Aufstiegsplätze - Rang drei würde dem FCS zwei Aufstiegsspiele um die 2. Bundesliga sichern - vordringen.

In Duisburg haben die Saarbrücker wohl eine gute Chance, einen Dreier einzufahren. Denn MSV-Trainer Torsten Ziegner muss auf gleich sieben Spieler, darunter die Stammkräfte Moritz Stoppelkamp, Sebastian Mai (beide Aufbautraining), Marvin Bakalorz, Vincent Müller (beide Knieprobleme) und Julian Hettwer (krank) verzichten. Hinzu kommen noch Hamza Anhari und Marvin Senger, die auch ausfallen. Hinter den Einsätzen von Caspar Jander und Baran Mogultay, die unter der Woche fehlten, stehen noch Fragezeichen.

"Wir werden trotzdem eine gute Mannschaft aufstellen und wollen uns gebührend aus der Runde verabschieden. Wir wollen unseren Fans im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg schenken und sie für die tolle Unterstützung belohnen", betont Ziegner.

Er ergänzt: "Ich finde es cool, dass wir ein Spiel haben, in dem es für eine Mannschaft um total viel geht. Das wird kein Sonntagskick. Aber auch wir haben einiges vor, unseren Fans ein gutes Heimspiel abzuliefern. Eine Mannschaft wie Saarbrücken können wir an einem guten Tag schlagen. Aber dafür müssen wir in diesem Heimspiel noch einmal alles raushauen."

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (4): Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (18): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Vincent Gembalies, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo (alle Ziel unbekannt)