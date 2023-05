Halle - RWE: Es geht um viel, es wird richtig voll

Ein Punkt reicht RWE, um die Liga zu sichern. Verliert Essen, droht ein Nervenspiel gegen den SC Verl am letzten Spieltag.

In der 3. Liga sind noch zwei Spieltage zu absolvieren. Und Rot-Weiss Essen ist weiterhin rechnerisch nicht gesichert. Die Ausgangslage ist klar: Holt RWE beim Halleschen FC am Samstag (14 Uhr) einen Punkt, hat die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski den Klassenerhalt geschafft.

Problem an der Sache: Ein Remis würde Halle - die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic - steht einen Platz hinter RWE nicht reichen. Denn mit 39 Punkten könnte der VfB Oldenburg Halle gefährlich auf die Pelle rücken.

Der VfB hat 35 Zähler und spielt gegen den bereits als Absteiger feststehenden FSV Zwickau. Ein Dreier ist mehr als realistisch, dann wäre der VfB bei 38 Punkten angekommen.

Was bei einer Essener Niederlage auch für RWE bedeuten würde, am letzten Spieltag gegen den SC Verl müsste mindestens ein Punkt eingefahren werden, soll nicht am Ende das Torverhältnis entscheiden.

Da liegt RWE aktuell neun Tore vor Oldenburg, da dem VfB gegen Zwickau in dieser Lage aber ein Sieg mit zwei oder drei Toren zuzutrauen ist, würde es für RWE am Ende einen Nervenkitzel bedeuten, den keiner braucht. Am letzten Spieltag muss Oldenburg nach Dresden. Gut für RWE. Dynamo wird auch noch jeden Punkt im Aufstiegskampf benötigen.

Halle erwartet den besten Besuch gegen RWE in dieser Saison

Auf jeden Fall ist klar, dass Halle gewinnen muss gegen Essen - und es wird dementsprechend voll im Stadion, das knapp über 15.000 Zuschauer fasst. Der Saisonrekord gegen Dresden (11.800 Fans) wird mit Sicherheit gebrochen.

Mehr als 10.000 Tickets sind bereits verkauft. Das gab der Klub auf seiner Homepage bekannt. Sitzplätze sind bereits allesamt vergriffen. Halle teilte zudem mit, dass es nach Umbaumaßnahmen auch Sitzplätze für Gästefans geben wird. Knapp 1300 Fans aus Essen werden nach Halle reisen.

Personell bangt der HFC, der nur drei der letzten 14 Partien verlor, noch um Niklas Kreuzer, Tom Zimmerschied und Nico Hug. Mit einem Sieg würde man in der Tabelle zudem RWE überholen - aufgrund des dann besseren Torverhältnisses.