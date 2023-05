MSV Duisburg: Vor Saarbrücken-Spiel - MSV verabschiedet vier Spieler, eine Verlängerung fix

Das Heimspiel des MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken am Sonntag, 21. Mai 2023, um 14 Uhr, wird für vier aktuelle MSV-Profis das letzte im Duisburger Trikot sein.

Moritz Stoppelkamp - RevierSport berichtete - Marvin Ajani, Aziz Bouhaddouz und Leroy Kwadwo werden den MSV Duisburg im Sommer verlassen und vor dem Heimspiel (Sonntag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den 1. FC Saarbrücken offiziell verabschiedet.

"Menschlich ist es um jeden von ihnen schade", verdeutlicht Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport und ergänzt: "Am Ende müssen wir diesen Cut aber machen, um so unserem Kader für die neue Spielzeit zumindest in Ansätzen neuen Input geben zu können."

20 Spieler aus dem aktuellen Team haben noch einen gültigen Vertrag, mit weiteren Akteuren, deren Kontrakte auslaufen, ist der MSV aktuell noch in Gesprächen. Joshua Bitters Vertrag hat sich mit seinen mittlerweile 28 Saison-Einsätzen automatisch verlängert.

Mit Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies) haben die Duisburger bislang einen Zugang vorgestellt. Bei Benjamin Girth, Lukas Raeder, Kolja Pusch und Marlon Frey (alle Verträge laufen aus) ist die Zukunft noch ungewiss.

MSV Duisburg: An Girth ist auch der TSV 1860 München interessiert

Zumindest bei Stürmer Girth stehen nach [url=.reviersport.de/fussball/3liga/a590900]RevierSport-Informationen[/url] die Zeichen auf Abschied. Der TSV 1860 München hat bereits Interesse signalisiert. Pusch wurde zuletzt mit dem Regionalligisten Wuppertaler SV und auch Regionalliga-West-Neuling Sport- und Spielvereinigung Velbert in Verbindung gebracht.

Girth, der auf 91 Drittligaspiele (36 Tore) und 41 Begegnungen (vier Treffer) in der 2. Bundesliga kommt, hatte in Duisburg mit viel Verletzungspech zu kämpfen. Und trotzdem ist er nach reiner Spielzeit gesehen das beste Zebra in dieser Saison. Er kommt in 17 Einsätzen auf fünf Treffer und vier Vorlagen für den MSV.

Laut Trainer Torsten Ziegner plant der MSV Duisburg mit vier bis fünf externen Zugängen. Hier wird allen voran im Angriff ein neuer Stürmer gesucht. Klar, da neben Aziz Bouhaddouz wohl auch Girth gehen wird.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (4): Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (18): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Vincent Gembalies, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo (alle Ziel unbekannt)