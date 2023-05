Drittligist Rot-Weiss Essen ist noch einen Punkt vom sicheren Klassenerhalt entfernt. Jakob Golz machte gegen 1860 München ein starkes Spiel.

Die Erleichterung bei Rot-Weiss Essen war nach dem Last-Minute-Remis (2:2) gegen den TSV 1860 München so groß, dass selbst Torwart Jakob Golz über den ganzen Platz sprintete, um mit der Mannschaft diesen wichtigen Punktgewinn im Abstiegskampf zu bejubeln.

"Wenn man weiß, wie wertvoll der Punkt ist, dann wird klar, warum wir uns so gefreut haben. Das war sehr, sehr wichtig", resümierte Golz im anschließenden Interview.

Wie schon seit Wochen gehörte der Essener Schlussmann zu den besten Spielern seines Teams. Er strahlte viel Ruhe aus und rettete seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit zweimal vor einem weiteren Gegentor. Insgesamt sah Golz ein Spiel mit Höhen und Tiefen vor 18.187 Zuschauern:

"Die erste Halbzeit war super, da haben wir völlig verdient geführt. Leider bekommen wir dann zwei völlig dumme Gegentore, die so nicht passieren dürfen und viel zu einfach sind. Die Konter haben wir nicht gut zu Ende gespielt. Wenn man diese Angriffe sauber beendet, dann können wir auch Tore machen und das Spiel früher entscheiden. Nach dem Spielverlauf kann man aber mit dem Punkt gut leben."





Durch das 2:2-Unentschieden gegen die "Löwen" ist die Ausgangslage klar. Holt RWE in den verbleibenden beiden Partien beim Halleschen FC (20. Mai) und gegen den SC Verl (27. Mai) einen Punkt, dann ist der Klassenerhalt gesichert.

Ich würde erst feiern, wenn es wirklich offiziell ist. Im Fußball hat es alles schon gegeben. Aber klar: die Ausgangslage ist sehr gut. In den letzten Auswärtsspielen haben wir nicht so viele Punkte geholt. Das wollen wir jetzt besser machen. Jakob Golz.

Selbst bei zwei Niederlagen könnte es klappen, weil die Essener sechs Zähler vor dem VfB Oldenburg stehen und das bessere Torverhältnis haben. "Ich würde erst feiern, wenn es wirklich offiziell ist. Im Fußball hat es alles schon gegeben. Aber klar: die Ausgangslage ist sehr gut. In den letzten Auswärtsspielen haben wir nicht so viele Punkte geholt. Das wollen wir jetzt besser machen. Halle ist auch noch nicht gesichert. Beide Mannschaften werden und müssen also alles reinhauen", blickt Golz voraus.