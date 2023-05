Drittligist Rot-Weiss Essen trennte sich gegen den TSV 1860 München 2:2 (1:0)-Remis. Cedric Harenbrock erzielte seinen zweiten Saisontreffer.

Fußball schreibt manchmal kuriose Geschichten. Am 14. Mai 2022 erzielten Cedric Harenbrock und Simon Engelmann für Rot-Weiss Essen gegen Rot Weiss Ahlen (2:0) die beiden entscheidenden Tore zum Aufstieg in die 3. Liga.

Auf den Tag genau ein Jahr später traf RWE am 36. Spieltag auf den TSV 1860 München - und wieder waren Harenbrock und Engelmann die einzigen beiden Torschützen für die Essener. Der 25-jährige Harenbrock brachte RWE in der 19. Minute mit 1:0 in Führung und Torjäger Engelmann sicherte seiner Mannschaft - Sekunden vor dem Abpfiff - das wichtige 2:2-Remis, nachdem die Löwen zuvor die Partie gedreht hatten.

"In der Halbzeit habe ich ihm noch auf die Schulter geklopft und gesagt: 'Jetzt bist du dran'. Letztendlich war es dann so", erklärte Harenbrock im anschließenden Interview schmunzelnd.

Insgesamt konnte Essen nach dem Spielverlauf mit diesem Resultat gut leben. Sechs Punkte Vorsprung und +9 Tore, bei noch zwei verbleibenden Partien, das darf sich RWE nicht mehr nehmen lassen. Trotzdem hätten die Gastgeber gerne am Sonntag schon alles klar gemacht, wie Harenbrock betonte:

"Wir nehmen diesen Punkt liebend gerne mit. Hätten wir das verloren, dann wäre die Stimmung ganz anders gewesen und wir hätten uns wieder dumm angeguckt. So können wir halbwegs zufrieden sein und haben eine gute Ausgangslage. Wir wollen das jetzt zu Ende spielen und auch in Halle punkten."





Auch mit seiner persönlichen Situation kann der Blondschopf zufrieden sein. Zum vierten Mal in Serie stand Essens Nummer acht in der Startelf. Dass sich sein Vertrag beim Klassenerhalt automatisch bis 2024 verlängern würde, bestätigte er auf Nachfrage: "Ja, genau. Dann habe ich noch ein Jahr. Ich bin keiner, der sich hängen lässt und gebe alles dafür, dass ich auf dem Platz stehen darf. Ich freue mich über das Vertrauen und man sieht mir dann auch an, dass es Spaß macht."

Wir haben in dieser Saison nicht den besten Fußball gespielt. Das ist einfach so. Hier steckt viel mehr drin. Vielleicht fehlen da mal der Mut oder die richtigen Laufwege. Wir Spieler müssen es auf den Platz bekommen. Phasenweise haben wir es geschafft, diese Spielfreude zu entwickeln. Cedric Harenbrock.

Für die kommende Spielzeit sieht der dienstälteste Spieler im RWE-Kader allerdings Verbesserungspotenzial: "Wir haben in dieser Saison nicht den besten Fußball gespielt. Das ist einfach so. Hier steckt viel mehr drin. Vielleicht fehlen da mal der Mut oder die richtigen Laufwege. Wir Spieler müssen es auf den Platz bekommen. Phasenweise haben wir es geschafft, diese Spielfreude zu entwickeln. Wenn ich wüsste, woran es liegt, hätte ich mich eher gemeldet. Manchmal ist es so."