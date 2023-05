RWE: Zwei Wechsel - Diese Startelf soll den Klassenerhalt bringen

Rot-Weiss Essen empfängt ab 13 Uhr (RS-Liveticker) 1860 München an der Hafenstraße. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt in der 3. Liga perfekt.

Hafenstraße, Heimspiel und herrliches Wetter - es ist angerichtet für Rot-Weiss Essen. Vor voller Hütte soll der Klassenerhalt in der 3. Liga perfekt gemacht werden. Um 13 Uhr (RS-Liveticker) wird die Partie gegen 1860 München angepfiffen.

Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski hat es dann in der eigenen Hand: Mit einem Sieg ist RWE sicher gerettet und kann endgültig den Fokus auf die Planungen für die kommende Saison legen. Sollte dies nicht gelingen, müsste der Blick Richtung Osnabrück gehen, wo der direkte Konkurrent SV Meppen beim VfL spielt (14 Uhr).

So spielt RWE: Golz - Plechaty, Rios Alonso, Herzenbruch, Kefkir - Götze, Harenbrock - Young, Eisfeld, Ennali - Berlinski

Damit es soweit nicht kommt, hat Dabrowski seine Startelf im Vergleich zur Meppen-Pleite (0:2) auf zwei Positionen verändert. Im Sturm beginnt Ron Berlinski. Der scheidende Simon Engelmann muss zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Auch in der Defensive gibt es neues Personal. Sandro Plechaty ersetzt Mustafa Kourouma auf der Rechtsverteidiger-Position. Beide Wechsel hatte Dabrowski vergangene Woche genauso auch zur Halbzeit vorgenommen.

Und obwohl die letzten Spiele der Rot-Weissen alles andere als positiv verliefen, kann sich der Traditionsklub weiterhin auf die Unterstützung der eigenen Fans verlassen. Der Verein gab knapp drei Stunden vor dem Anpfiff gegen die "Löwen" bekannt, dass alle Karten für den Heim-Bereich restlos ausverkauft sind.

Es wird also richtig voll an der Hafenstraße, weil auch die Gäste von einer großen Anzahl an Fans begleitet werden. Das letzte Aufeinandertreffen in Essen liegt immerhin schon 16 Jahre zurück.