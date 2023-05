3. Liga: in der neuen Saison könnten so viele NRW-Teams wie noch nie dabei sein

Wenn es so weiter geht in der 3. Liga, dann können die NRW-Klubs in Zukunft mit sinkenden Fahrtkosten rechnen.

Seit der Saison 2008/2009 gibt es die 3. Liga. Im Westen wurde sie lange Zeit nicht sonderlich beachtet, denn aus NRW war kaum jemand vertreten. Kein Wunder, dass das Eröffnungsspiel zwischen Erfurt und Dresden auch ohne NRW-Beteiligung über die Bühne ging. Im ersten Jahr waren aus NRW der SC Paderborn, der Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf dabei. Aktuell werden es immer mehr NRW-Vertreter in der 3. Liga. Denn in der kommenden Saison 2023/24 könnten zum ersten Mal sieben Vereine unterhalb der 2. Bundesliga vertreten sein. Der MSV Duisburg hat sein Ticket sicher, der SC Verl und Viktoria Köln auch. Preußen Münster steht als Aufsteiger aus der Regionalliga West auf. Die U23 von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen stehen kurz vor dem Klassenerhalt. Wären wir schon bei sechs Teams aus Nordrhein-Westfalen. Und aus der 2. Bundesliga könnte noch Arminia Bielefeld absteigen. Die Arminen stehen nach dem Last-Minute-Dreier beim 1. FC Kaiserslautern zwei Spieltage vor dem Ende auf dem Relegationsplatz. Dem direkten Abstieg dürfte die Mannschaft zwar entrinnen, doch die zwei oder drei Punkte Rückstand auf Nürnberg und Braunschweig sind schwer aufzuholen. Bielefeld muss noch gegen den SC Paderborn und Magdeburg ran. Arminia-Trainer Uwe Koschinat betonte nach dem 2:1 auf dem Betzenberg: "Wir haben eine Stunde ein sehr gutes und kontrolliertes Auswärtsspiel gemacht. Wir sind verdient in Führung gegangen, bei den Tormöglichkeiten müssen wir eigentlich auch ein Zweites nachlegen. Mit einer taktischen Umstellung und den eigenen Fans im Blick ist Kaiserslautern dann stark aus der Pause gekommen. Wir sind am Ende froh über den Sieg, unsere Situation hat sich aber nicht elementar verbessert, wir müssen nächstes Wochenende nachlegen.“ Sollte es in die Relegation gehen, stehen noch mehrere Teams als Gegner zur Disposition. Dynamo Dresden, der VfL Osnabrück, SV Wehen, der 1. FC Saarbrücken. Sie alle kämpfen um die Aufstiegsplätze in der 3. Liga. Saison 2008/09 Fortuna Düsseldorf, SC Paderborn, WSV Saison 2009/10 WSV, BVB II Saison 2010/11 RW Ahlen Saison 2011/12 Preußen Münster, Bielefeld, RWO Saison 2012/13 Bielefeld, Münster, BVB II, Aachen Saison 2013/14 MSV, BVB II; Münster Saison 2014/15 Bielefeld, Münster, MSV, Fortuna Köln, BVB II Saison 2015/16 Münster, Fortuna Köln Saison 2016/17 MSV, Münster, Lotte, Fortuna Köln, SC Paderborn Saison 2017/18 Paderborn, F. Köln, Münster, Lotte Saison 2018/19 Münster, Uerdingen, Lotte, F. Köln Saison 2019/20 MSV, Viktoria Köln, KFC Uerdingen, Münster Saison 2020/21 SC Verl, Viktoria Köln, KFC Uerdingen, MSV Saison 2021/22 BVB II, Viktoria Köln, MSV, SC Verl Saison 2022/23 Viktoria Köln, SC Verl, MSV, RWE, BVB II

