Eigentlich wollte die SV Elversberg an diesem Samstag den Aufstieg in die 2. Liga perfekt machen. Eigentlich. In Freiburg II verlor der Spitzenreiter mit 1:2.

Die Drittliga-Saison 2022/23 biegt auf die Zielgerade ein. Das bedeutet: Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt kommt es zu den ersten richtungsweisenden Entscheidungen. Sechs Partien wurden am Samstagnachmittag im Rahmen des 36. Spieltags ausgetragen. Richtig spannend war die Frage, ob sich die SV Elversberg frühzeitig zum Meister der 3. Liga küren kann? Dafür musste die Mannschaft von Erfolgstrainer Horst Steffen das Auswärtsspiel bei der U23 des SC Freiburg gewinnen. Aber: Die SVE konnte dieses Ziel nicht erreichen. In Freiburg verlor der Spitzenreiter mit 1:2 (0:0). Der erste Durchgang bot kaum Highlights. Insgesamt war es eine sehr ausgeglichene Begegnung mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Chancen waren Mangelware. In der 58. Minute folgte dann der Schock für Elversberg. Nach einem Foul von Robin Fellhauer an Jordy Makengo gab es Elfmeter für den SCF, den Lars Kehl souverän verwandelte. Freiburg II - Elversberg 2:1 (0:0) Freiburg II: Sauter - Treu, Rosenfelder, Hoti (67. Fahrner), Makengo - Engelhardt - Kehl (82. Knappe), Stark (67. Lienhard), Wiklöf (85. Braun-Schumacher), Baur - Breunig Elversberg: Kristof - Fellhauer (76. Pinckert), Sickinger, Correia, Neubauer - Feil, Jacobsen (76. Tekerci), Sahin, Rochelt (64. Bobzien, 83. Koffi) - Woltemade, Schnellbacher Tore: 1:0 Kehl (Elfmeter, 58.), 2:0 Kehl (68.), 2:1 Feil (82.) Schiedsrichter: Gerach Zehn Minuten später waren Fellhauer und Kehl auch Protagonisten des zweiten Treffers. Der Elversberger Rechtsverteidiger verlor den Ball, Kehl spekulierte richtig und erhöhte aus kurzer Distanz auf 2:0. Aufgeben kam für Elversberg aber nicht infrage. Manuel Feil (82.) traf per sehenswertem Distanzschuss zum 1:2 aus Gäste-Sicht. Eine richtige Schlussoffensive gab es aber nicht mehr. Dafür verteidigte Freiburg zu clever und ließ keine Groß-Chancen des Primus zu. Weil mit Dynamo Dresden, Wehen Wiesbaden und Saarbrücken alle Konkurrenten ihre Spiele gewinnen konnten, beträgt der Vorsprung auf Platz fünf nur noch fünf Punkte. Und der VfL Osnabrück spielt am Sonntag erst noch (gegen Meppen). Elversberg muss tatsächlich um den Aufstieg zittern. Wer hätte das vor wenigen Wochen gedacht?

