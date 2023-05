3. Liga: Etliche Ausfälle gegen RWE - 1860 München bekommt den Kader nicht voll

1860 München spielt eine enttäuschende Saison und befindet sich im Niemandsland der Tabelle. 1500 Fans reisen trotzdem mit nach Essen.

In der 3. Liga gibt es selten Teams, für die es schon früh um nichts mehr geht. 1860 München ist vor dem Spiel bei Rot-Weiss Essen (Sonntag, 13 Uhr) so eine Mannschaft.

Und das hätten sich die "Löwen" eigentlich anders vorgestellt. Das klare Ziel vor der Spielzeit hieß Aufstieg. Doch die Realität heißt Platz acht, keine Chance mehr, oben anzugreifen.

Am Wochenende droht sogar der Sturz auf Rang neun, denn die Münchner fahren arg dezimiert nach Essen. In der Auswärtstabelle steht der Traditionsverein sogar nur auf Platz zehn, bisher gab es nur fünf Siege in der Fremde.

Der sechste ist trotz der schwachen Phase von RWE sehr fraglich, denn das Lazarett der Münchner quillt über. Leandro Morgalla, Christopher Lannert, Marius Willsch, Daniel Wein, Marius Wörl, Raphael Holzhauser und Albion Vrenezi fallen aus. Die Einsätze von Marco Hiller und Meris Skenderovic stehen auf der Kippe.

Sieben Ausfälle sicher, neun könnten es werden. So große Probleme hatte Trainer Maurizio Jacobacci bisher noch nicht. Sein Ausblick: "Es ist das erste Mal, dass mehrere Spieler angeschlagen sind. Wir fahren mit allen, die uns zur Verfügung stehen, nach Essen.“

Das wird ein geiles Spiel vor großer Kulisse Maurizio Jacobacci

In der Summe sind das 18 Akteure, zwei Plätze blieben demnach frei im Kader. Sollten Hiller und Skenderovic auch passen müssen, wären es nur 16 fitte Spieler.

Doch all die Sorgen nehmen dem Trainer nicht die Vorfreude auf die Partie an der Hafenstraße: "Ich erwarte, dass wir auf den Platz gehen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Schließlich sind wir das unseren fantastischen Fans schuldig, die uns zahlreich begleiten. Für sie wollen wir die bestmögliche Leistung abrufen. Das wird ein geiles Spiel vor großer Kulisse. Auch tabellarisch können wir uns noch verbessern.“

Dazu müssen aber Siege her, denn der SV Waldhof Mannheim - ein direktes Duell steht noch aus - steht fünf Punkte vor 1860. Ein weiteres Ziel nennt Jacobacci noch vor den 90 Minuten bei RWE: "Wir wollen zeigen, welche Entwicklung wir in den letzten zwei Monaten genommen haben.“