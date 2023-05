MSV Duisburg: Budget-Lücke kein Thema im Team - der Trainer hat große Pläne für die neue Saison

Der MSV Duisburg reist an diesem Donnerstag, 11. Mai 2023, zum FC Ingolstadt. Am Freitag steht das Duell an. Vor dem Match sprach der Trainer auch über die Ziele in 2023/2024.

Der MSV Duisburg befindet sich kurz vor dem Saisonende in sehr guter Form. Die Zebras siegten zuletzt mit 4:0 in Bayreuth und schlugen auch Aue mit 3:0. Für die Trendwende, schließlich blieben die Meidericher vor der Bayreuth-Partie auch acht Begegnungen ohne Dreier, gibt es Gründe.

"Wir haben uns vor dem Spiel bei Viktoria Köln mal alle zusammen hingesetzt und Tacheles geredet. Wir haben der Mannschaft erklärt, was uns nicht passt, die Jungs haben aber auch ihrerseits Kritik geäußert. Am Ende des Tages geht es immer darum, wie wir es hinbekommen, dass wir als Verein erfolgreich sind, was notwendig ist, um Spiele zu gewinnen", verrät Torsten Ziegner.

Und seit dem Spiel bei Viktoria Köln (2:2) läuft es besser. Es folgten Unentschieden gegen die Top-Teams SV Wehen Wiesbaden (1:1) und SV Elversberg (2:2).

"Das waren gute Auftritte, in denen wir wenig zugelassen haben. Dann folgten die Spiele gegen Bayreuth und Aue. Vor diesen Spielen hat uns ein bisschen die Gier gefehlt, dem Gegner gegenüber Widerstände entgegenzubringen, sich zu befreien, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. In den letzten Partien haben wir aber wieder das gezeigt, was uns stark macht: Wir haben nicht als Einzelkämpfer, sondern als Mannschaft agiert. In diese Richtung müssen wir auch in Zukunft gehen", betont Ziegner.

Schließlich hat der MSV, aber auch Trainer Ziegner zur neuen Saison einiges vor. Aus der Chefetage wurde in den letzten Wochen schon das klare Ziel formuliert: Bis 2025 will Duisburg wieder in der 2. Bundesliga spielen. Und mit diesem Ziel identifiziert sich natürlich auch Coach Ziegner.

Der 45-Jährige sagt in Bezug auf die neue Serie 2023/2024: "Wenn man bis 2025 in der 2. Liga sein will, dann muss man dieses Ziel auch mit Leben füllen. Wir müssen eine bessere Runde spielen. Wir wollen angreifen und ins vorderste Drittel vorstoßen. Das muss der nächste Schritt sein. Da reicht es nicht in der nächsten Saison Elfter oder Zwölfter zu werden.

Hohe Ziele, die sich der MSV setzt - und das obwohl die finanzielle Lage nicht die beste ist. Aber, die rund eine Million Euro, die fehlen soll, beschäftigt die Mannschaft keineswegs, wie Ziegner betont: "Das ist kein Thema im Team. Wir konzentrieren uns nur auf den Sport. Aber klar ist auch, dass wir nicht weniger investieren dürfen, wenn wir solche Ziele wie die 2. Bundesliga verfolgen."