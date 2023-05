Köln: Viktoria bindet talentierten U19-Verteidiger an den Klub

Der FC Viktoria Köln plant weiter fleißig die kommende Drittliga-Saison 2023/2024. Ein nächstes Viktoria-Talent wird mit einem Profivertrag ausgestattet.

Nach Valdrin Mustafa, der von der Sportvereinigung Elversberg zum FC Viktoria Köln wechselt, hat der Drittligist nach U19-Verteidiger Jonah Sticker ein weiteres Talent mit einem Profivertrag ausgestattet. Das gab der Klub von der "Schäl Sick" am Mittwoch bekannt.

Viktoria Köln bindet mit Kaden Amaniampong erneut ein Defensivtalent an die erste Mannschaft. Der 18-Jährige kam im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln und war in der abgelaufenen A-Junioren-Saison als Leistungsträger im Team von Marian Wilhelm maßgeblich mitbeteiligt am souveränen Bundesliga-Klassenerhalt.

"Am Anfang war ich sehr nervös und dennoch überglücklich, dass die Viktoria mir das Angebot gemacht hat", erklärt Amaniampong die ersten Augenblicke nach Eintreffen des Vertragsangebotes.

"Man hat mich hier in meinem ersten Jahr sehr gut empfangen, ich habe mich super einleben können und hatte das perfekte Umfeld, um mich weiterzuentwickeln. Deswegen war auch das Trainerteam, allen voran Marian Wilhelm und sein Vertrauen in meine Person, ausschlaggebend dafür, hier in Höhenberg zu bleiben. Jetzt gilt es, an die gute U19-Saison anzuknüpfen. Ich bin optimistisch und gespannt, was die Zukunft bringt. Ich habe auf jeden Fall extrem Lust darauf!"

Wir sind besonders stolz, wieder einen Spieler aus dem eigenen NLZ bei den Profis zu haben. Die klasse Arbeit in unserem NLZ kann sich wirklich sehen lassen. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter, Jungs auszubilden die dann in der 3. Liga performen. Das ist nicht selbstverständlich! Olaf Janßen

Als Innen- und Rechtsverteidiger etablierte er sich schnell in der U19-Bundesliga-Mannschaft. 11 von 15 Bundesliga-Spielen machte Amaniampong über die gesamte Spielzeit, erzielte auch ein wichtiges Tor gegen seinen Ex-Klub, den 1. FC Köln. So wurde auch Cheftrainer Olaf Janßen auf das Talent aufmerksam und berief den Defensivspieler bereits dreimal in den Drittliga-Kader.

"Mit Kaden haben wir einen sehr talentierten Verteidiger, mit dem wir noch sehr viel Freude haben werden", setzt Janßen auf Amaniampong, den er künftig im Drittligateam etablieren und weiter formen will: "Wir sind besonders stolz, wieder einen Spieler aus dem eigenen NLZ bei den Profis zu haben. Die klasse Arbeit in unserem NLZ kann sich wirklich sehen lassen. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter, Jungs auszubilden die dann in der 3. Liga performen. Das ist nicht selbstverständlich!"