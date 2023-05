RWE: So ist der Stand bei Engelmann und Niemeyer

Bei Drittligist Rot-Weiss Essen läuft die Personalplanung auf Hochtouren. Im aktuellen Kader gibt es noch zwei Fragezeichen.

Was wird aus Michel Niemeyer und Simon Engelmann? Diese beiden Personalien beschäftigen aktuell die Fans von Rot-Weiss Essen.

RWE gab bekannt, dass gleich fünf der neun auslaufenden Spielerverträge nicht verlängert werden - RevierSport berichtete.

Da sich im Fall des Klassenerhalts, wovon auszugehen ist, die Kontrakte von Cedric Harenbrock und Ron Berlinski automatisch verlängern, bleiben noch zwei Fragezeichen: Was wird aus Michel Niemeyer und Simon Engelmann?

Wie RevierSport aus dem Umfeld der beiden Spieler erfuhr, ist die Lage sowohl bei Engelmann als auch Niemeyer völlig offen.

Zumindest weiß RS, dass Engelmann (34) aktuell bei der Konkurrenz kein Thema ist. "Wir haben Simon noch kein Angebot vorgelegt. Mal schauen, wie er sich in Essen entscheidet", sagte Luca Scheibel, Sportlicher Leiter von Blau-Weiß Lohne, am Montag - 8. Mai 2023 - gegenüber RevierSport. Mit dem Nord-Regionalligisten wird der RWE-Torjäger seit Monaten - RS berichtete - in Verbindung gebracht.

In 113 Spielen erzielte Simon Engelmann 70 Tore für RWE. Bleibt abzuwarten, ob er in der kommenden Saison noch weiter für RWE auf Torejagd gehen wird. In dieser Woche sollen entscheidende Gespräche stattfinden. Die Zukunft des Stürmers ist völlig offen. Auch, wenn er weiß, dass er bei einer Verlängerung nicht mehr die erste Rolle spielen wird.

Ähnlich sieht es bei Linksverteidiger Michel Niemeyer aus. Auch hier ist die Zukunft offen. Jedoch: Anders als bei Engelmann liegt hier nach unseren Informationen noch kein Angebot vor. RWE will sich Zeit lassen und in den nächsten Wochen die Leistungen und den Fitnesszustand des Linksverteidigers abwarten.

RWE

Auslaufende Verträge (9): Raphael Koczor, Felix Herzenbruch, Niklas Tarnat, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler (werden alle nicht verlängert), Ron Berlinski, Cedric Harenbrock (Verträge verlängern sich beim Klassenerhalt um ein Jahr), Simon Engelmann, Michel Niemeyer (beide Zukunft offen)

Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5): Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet), Lawrence Ennali (Hannover 96), Luca Wollschläger (Hertha BSC)

Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Mehmet Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05 Ottensen)

Länger gebunden

Bis 2024 (10): Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo

Bis 2025 (3): Jakob Golz, Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel