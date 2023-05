Der MSV Duisburg überzeugte beim 3:0 über Erzgebirge Aue mit und ohne Ball. Trainer Torsten Ziegner war zufrieden und blickt auf die Initialzündung zurück.

Nachdem der Klassenerhalt des MSV Duisburg bereits letzten Spieltag gefühlt gesichert war, wünschte sich Trainer Torsten Ziegner für das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue eines: Sorgenfreien, mutigen und offensiven Fußball.

Mit dem 3:0-Erfolg am Freitagabend wurde sein Wunsch nicht nur erfüllt sondern vermutlich sogar übertroffen. „Es gibt total wenig auszusetzen“, sagte Ziegner bei Magenta. „Ich glaube die Basis unseres Spiels wird immer das gegen den Ball sein. Die Mannschaft hat das geschlossen und überragend gemacht. Es gab insgesamt einen Torschuss kurz vor Schluss. Das war die Basis.“

In der Tat. Die Zebras ließen die sonst recht spielfreudigen Veilchen nicht in einen Rhythmus kommen, stellten Raum und Gegner gedankenschnell und aggressiv zu. Und auch in der Offensive spielte Ziegners Team befreit auf. Gleich zwei Flanken aus dem Halbfeld – einmal vom starken Joshua Bitter auf Benjamin Girth und einmal von Alaa Bakir auf Niklas Kölle – führten zu Toren. Kolja Pusch setzte per Sonntagsschuss sogar einen drauf.

„Sie haben sich gezeigt und viel ausprobiert, auch wenn nicht immer alles gelungen ist. Aber ich glaube es war über 90 Minuten auch in der Höhe ein verdienter Sieg“, lobte Ziegner.





Auf das 4:0 gegen Bayreuth folgte also der nächste hohe Zu-Null-Sieg. Und das, obwohl der MSV Duisburg zwischenzeitlich drohte, wieder unten rein zu rutschen.

„Wir mussten uns nach dem 0:5 (gegen Borussia Dortmund II, d. Red.) über ein paar Sachen unterhalten, die notwendig sind im Mannschaftssport. Dass wir Dinge gemeinsam machen, alle in eine Richtung gehen. Das haben wir in den Spielen vorher phasenweise nicht getan und dann war es eben eine Auf-und-Ab-Saison. Seit diesem Moment hat die Mannschaft auch das Zepter in die Hand genommen und sich aufgerafft“, erklärte Ziegner.

Die Produkt ist eine Mannschaft, die für einander läuft, grätscht und auch noch mitreißenden Fußball auf den Rasen bringt. „Wir gehen nun einen gemeinsamen Weg, der am Anfang logischerweise nicht immer hundertprozentig funktioniert hat. Aber es wächst immer mehr und ich bin froh, dass wir am Ende eine gute Stimmung erzeugen können. In der Mannschaft und im Umfeld.“

Den Beweis gab es noch viele Minute nach dem Abpfiff. „Oh wie ist das schön“ hallte durch die Arena, als sich die Spieler des MSV Duisburg in den Armen lagen und zusammen mit den 11.199 Fans den Klassenerhalt feierten.