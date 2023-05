Pyro-Vergehen bei 1860: So hoch fällt die Strafe für Dynamo Dresden aus

Dynamo Dresden wird erneut wegen des Fehlverhaltens seiner Fans zur Kasse gebeten. In der Strafentabelle der 3. Liga rückt die SGD auf Platz fünf vor.

Drittligist Dynamo Dresden muss wegen des erneuten Fehlverhaltens seiner Fans 26.940 Euro Strafe zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) legte diesen Betrag als Reaktion auf das Zünden von Rauchtöpfen und Bengalischen Feuern im Spiel bei 1860 München Ende Januar fest. Zudem waren im Dresdner Block aus Feuerwerksbatterien zahlreiche weitere pyrotechnische Gegenstände abgeschossen worden.

Das Spiel beim TSV 1860 München musste in der ersten Halbzeit auch für eine Minute unterbrochen werden musste.

Erst Mitte Februar war Dynamo zu einer Strafe von 20.000 Euro verurteilt worden. Über die bisherige Saison gesehen musste Dresden bereits fast 50.000 Euro an den DFB überweisen.

Auf einer des Portals "liga3-online.de" geführten Strafentabelle liegt Dynamo Dresden auf Platz fünf in der 3. Liga.

Diese unrühmliche Rangliste führt Erzgebirge Aue an. 111.950 Euro musste der Klub in dieser Saison an Strafen an den DFB überweisen. Dahinter rangieren Hallescher FC (71.350 Euro), Waldhof Mannheim (62.585 Euro), 1860 München (53.600) und schließlich Dynamo Dresden (49.540 Euro).

Rot-Weiss Essen (36.900 Euro) liegt in dieser Tabelle auf Platz acht und der MSV Duisburg (7650 Euro) rangiert auf dem 13. Platz.

Am Samstag (14 Uhr) trifft Dynamo Dresden im Spitzenspiel auf den SV Wehen Wiesbaden, der aktuell drei Punkte vor den Sachsen rangiert. Sollte Dynamo siegen, dann würde Dresden drei Spieltage vor Schluss den zweiten direkten Aufstiegsrang hinter der Sportvereinigung Elversberg einnehmen. Das Spiel wird mit 30.000 Zuschauern ausverkauft sein. Die Verantwortlichen werden sicherlich darauf hoffen, dass sich die Dynamo-Fans diesmal tadellos verhalten und keine DFB-Strafe drohen wird.