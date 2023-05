Drittligist VfB Oldenburg spielte an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen (0:0) zum dritten Mal in Serie zu Null. Ein ehemaliger Essener gehörte nicht zum Spieltagskader.

Ayodele Adetula wollte mit dem VfB Oldenburg am Sonntagnachmittag erstmals nach Essen zurückkehren – zu seinem Ex-Verein Rot-Weiss Essen. Für den Traditionsklub von der Hafenstraße absolvierte der Flügelflitzer zwischen 2019 und 2020 21 Pflichtspiele, traf fünfmal und steuerte zwei Vorlagen bei. Aufgrund der starken Konkurrenz schaffte er aber nicht den großen Durchbruch und wechselte im Oktober 2020 nach Oldenburg.

Doch die geplante Rückkehr fiel ins Wasser. Der Ex-Essener stand zum zweiten Mal in Serie aus Leistungsgründen nicht im Aufgebot von Trainer Fuat Kilic. Somit musste Adetula das torlose Remis an der Hafenstraße aus der Ferne betrachten und konnte selbst nicht mitwirken – eine bittere Erfahrung für den 25-Jährigen.

Dabei avancierte der Außenstürmer in Oldenburg nach seinem Wechsel auf Anhieb zur wichtigen Stammkraft und war in der Meistersaison des VfB insgesamt an 25 Treffern direkt beteiligt.

In der 3. Liga fehlte Adetula dann in den ersten zwei Monaten mit einem Außenbandriss und kam nie richtig in Fahrt. Zwar erzielte der Linksaußen zwei Tore in der laufenden Saison, aber er stand nur in fünf Drittliga-Partien in der Startelf. Deutlich zu wenig für die Ansprüche des schnellen Offensivspielers.

Wie und ob es für den gebürtigen Bremer bei den Niedersachsen weitergeht, ist noch offen. Am 30. Juni 2023 läuft sein Vertrag aus. Aktuell ist alles vorstellbar. Die Tendenz ist aber, dass Adetula den Abstiegskandidaten nach drei Jahren verlassen und ein neues Kapitel aufschlagen wird.

Nach RevierSport-Informationen führt Oldenburgs Sportchef Sebastian Schachten mit vielen Spielern, darunter auch Adetula, Gespräche und plant bereits zweigleisig den Kader. Das muss er auch, denn aktuell rangieren die Oldenburger auf dem ersten Abstiegsplatz und haben drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Wie RS weiß, möchte sich Ayodele Adetula alle Optionen offenhalten und die Entwicklung in den nächsten Wochen abwarten. Sollte er aber auch in den letzten Saisonspielen nicht zum Aufgebot des Drittligisten gehören, dann wird sich der 25-Jährige im Sommer eine neue Herausforderung suchen.