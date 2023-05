3. Liga: SC Verl bindet seinen Top-Torjäger

Fußball-Drittligist SC Verl hat nach dem Klassenerhalt einen wichtigen Spieler gehalten. Der Topscorer verlängerte seinen Vertrag.

Der SC Verl kann entspannt in die letzten Saisonspiele gehen. Den Klassenerhalt hat der Fußball-Drittligist entgegen vieler Erwartungen schon vor einer Woche klargemacht. Jetzt können die Ostwestfalen in Ruhe die Planungen für die kommende Spielzeit - es wird bereits die vierte in der 3. Liga sein - angehen.

Und dabei kann der Sportclub einen Haken hinter eine wichtige Personalie setzen. Mit Maximilian Wolfram hat der Topscorer seinen Vertrag verlängert.

Der 26-Jährige erzielte in 33 Pflichtspielen acht Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor und trug so wesentlich zum Ligaverbleib bei. Zum 2:1-Sieg gegen die U23 von Borussia Dortmund vor einer Woche, nach dem die Verler rechnerisch nicht mehr absteigen konnten, steuerte Wolfram ein Tor und eine Vorlage bei.

Wolfram sei "ein absoluter Führungsspieler, der auch in der Kabine viel Verantwortung übernimmt", wird der Sportliche Leiter Sebastian Lange zur Verlängerung zitiert. "Er hat zudem einen großen Anteil am frühzeitigen Klassenerhalt. Wir sind sehr zufrieden, dass wir gemeinsam weitermachen."

Der Linksaußen kam im vergangenen Sommer von Carl Zeiss Jena nach Ostwestfalen. Zuvor spielte er für den FC Ingolstadt und FSV Zwickau. Insgesamt kommt er auf 135 Einsätze in der 3. Liga (24 Tore, 18 Vorlagen).

Nun hat der SCV schon ein großes Fundament an Spielern für die kommende Saison. Leistungsträger wie Kapitän Mael Corboz verfügen über eine Verträge über den Sommer hinaus. Zu- und Abgänge stehen derweil noch nicht fest, wenn man von einigen Leihspielern absieht.