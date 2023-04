Drittligist Rot-Weiss Essen kam gegen den VfB Oldenburg nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Beim kommenden Spiel werden drei Defensivsäulen fehlen.

Genau eine Woche nach dem Spielabbruch beim FSV Zwickau (1:1) – das Urteil steht noch aus – war Rot-Weiss Essen am Sonntagnachmittag wieder in der 3. Liga im Einsatz. Die Essener hatten den Mitaufsteiger VfB Oldenburg zu Gast an einer gut gefüllten Hafenstraße. Insgesamt pilgerten 17.657 Fans in den Essener Norden.

Die Zuschauer verließen die Hafenstraße anschließend mit gemischten Gefühlen. Nach 93 Minuten trennten sich beide Teams 0:0-Remis. Anhand der Tabellenkonstellation kann RWE mit diesem Resultat besser leben, aber trotzdem hätten die meisten Fans einen Heimsieg gegen den Viertletzten erwartet.

Aus den vergangenen 18 Partien holten die Schützlinge von Cheftrainer Christoph Dabrowski nur drei Siege - eine magere Bilanz. Die Leistungskurve zeigt definitiv nicht nach oben.

"Wir hatten vom ersten Tag an ein ganz klares Ziel: RWE in der 3. Liga zu stabilisieren, etablieren und den Klassenerhalt zu schaffen. Da sind wir auf einem richtig guten Weg. Jetzt müssen wir schauen, was für ein Urteil gesprochen wird zu dem Zwickau-Spiel. Wenn wir diese Punkte bekommen, dann haben wir einen ganz großen Schritt gemacht", bilanzierte der Essener Cheftrainer nach dem torlosen Remis.





Für Rot-Weiss Essen läuft der Saisonendspurt auf Hochtouren. Noch vier Liga-Spiele und dazu das Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiß Oberhausen (03. Juni) stehen auf dem Programm. Am kommenden Samstag (06. Mai, 14 Uhr) gastiert die Dabrowski-Elf beim Tabellenvorletzten SV Meppen, der zuletzt zweimal überraschend siegte und die letzte Chance wahren möchte.

Bei dieser Partie muss Dabrowski erneut auf seinen Sechser Björn Rother verzichten. Gegen Oldenburg feierte er sein Comeback nach Rotsperre, aber sah dann in der 56. Minute die 10. Gelbe Karte in der Saison. Damit wird er die Reise ins Emsland nicht mitantreten können.

Auch Felix Bastians (Adduktorenprobleme) und Andreas Wiegel (Zeh) werden sicher fehlen. Damit sind drei Defensivspezialisten nicht an Bord. Hinter dem Einsatz von Michel Niemeyer steht ein Fragezeichen. Der Linksverteidiger musste am Sonntag wegen Oberschenkelproblemen passen und konnte schon bei der Trainingseinheit am Samstag nicht mitwirken.