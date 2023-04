RWE: Abbruch von Zwickau - Essen etwas "irritiert" über den DFB

Nach dem Abbruch von Zwickau und der abgegebenen Stellungnahme wartet Rot-Weiss Essen auf eine Nachricht vom DFB.

Am Sonntag spielt Rot-Weiss Essen sein Kellerduell in der 3. Liga gegen den VfB Oldenburg (hier geht e zum Liveticker). Drei Punkte sind eingeplant, Essens Sportdirektor Christian Flüthmann betonte vor dem Spiel.

"Die Rahmenbedingungen sind überragend, über 17.000 Zuschauer, die uns einen Schub geben sollen, sind gekommen. Ich will eine überzeugende Leistung sehen."

Und mit einem Sieg hätte man 39 Punkte, vermutlich sogar 42, denn nach dem Abbruch der Partie beim FSV Zwickau müssten die Punkte am grünen Tisch nach Essen gehen, nachdem ein Zuschauer, der dem FSV zuzuordnen war, den Schiedsrichter mit Bier bewarf und danach die Partie abgebrochen wurde.

Unter der Woche schickte RWE seine Stellungnahme an den Verband, seitdem wissen die Essener nicht so genau, was jetzt kommt. Flüthmann zeigte sich bei "MagentaSport" vor der Partie etwas verwundert: "Wir sind ein bisschen irritiert. Wir haben keinen Fahrplan, wie es weitergeht. Wir haben die Stellungnahme abgegeben und seitdem nichts mehr vom DFB gehört."

Daher bleibt nichts anderes übrig als sich geduldig zu zeigen und sportlich zu punkten - bis es dann irgendwann eine Entscheidung vom Sportgericht gibt.

Flüthmann erklärte, wie mit dem Abbruch umgegangen wurde: "Montag war das Thema natürlich bei uns vorhanden. Im Laufe der Woche wurde es immer weniger, der Fokus ging nur auf Oldenburg. Wir können nicht spekulieren, die drei Punkte haben wir noch nicht, daher müssen wir die heute einfahren."

Um so mehr Ruhe in den Klub zu bekommen, zuletzt stand auch der Trainer Christoph Dabrowski in der Kritik. Mit Blick auf den Trainer sagte Flüthmann: "Es gibt keinen Grund, sich zum Trainer zu äußern. Das ist medial etwas getrieben, wir sind als Aufsteiger voll im Soll."

Sollte nun der Klassenerhalt klappen, dann kann auch die Planung intensiviert werden, hier ist ein Prozess nun abgeschlossen, wie Flütmann sagt: "Wir beobachten viel, haben Prozesse kennengelernt. Jetzt kommen wir in die Planungen, was wir wollen, wo wir hinwollen."