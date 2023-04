3. Liga: Kurios! Zuschauer springt bei Meppen-Sieg als Linienrichter ein

Beim 2:1-Auswärtssieg des SV Meppen beim SV Wehen Wiesbaden kam es zu einer halbstündigen Unterbrechung. Dank eines Zuschauers konnte es aber weitergehen.

Das gibt es auch nicht alle Tage. Bei der Partie zwischen dem Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden und Schlusslicht SV Meppen ist am Samstag ein Zuschauer als Linienrichter eingesprungen. Am Ende gewann der Außenseiter überraschend mit 2:1 (1:1) und feiert den zweiten Sieg in Serie.

Aber was war passiert? In der 21. Minute knickte einer beiden Schiedsrichter-Assistenten beim Versuch, dem Ball auszuweichen, unglücklich um. Nach einer Behandlungspause musste er auf einer Trage vom Feld gebracht werden.

Da sich kein Vierter Offizieller im Stadion befand, der für den verletzten Referee hätte einspringen können, wurden beide Mannschaften beim Stand von 1:0 für die Hessen zunächst in die Kabine geschickt. Nach einer kurzen Beratung wurde über die Stadion-Lautsprecher angefragt, ob sich unter den Zuschauern ein Schiedsrichter mit der nötigen Lizenz befinde.

Der wurde dann tatsächlich gefunden und das Spiel nach mehr als 30-minütiger Unterbrechung fortgesetzt. Mit den widrigen Bedingungen kamen die Gäste besser zurecht und drehten die Partie zu ihren Gunsten.

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Fechner, Gürleyen, Reinthaler - Mockenhaupt, B. Jacobsen (58. Heußer), E. Taffertshofer, Mrowca (86. Rieble) - Wurtz, Hollerbach (76. Iredale) - Prtajin. Stritzel - Fechner, Gürleyen, Reinthaler - Mockenhaupt, B. Jacobsen (58. Heußer), E. Taffertshofer, Mrowca (86. Rieble) - Wurtz, Hollerbach (76. Iredale) - Prtajin. SV Meppen: Harsman - Kraulich, Bruno Soares (40. Osée), Mazagg - Dombrowka, Ballmert (86. Puttkammer), Käuper (68. Alvarez), Risch (46. Evseev) - Blacha - Janssen (46. Faßbender), Pourié. Tore: 1:0 Prtajin (14.), 1:1 Pourié (26.), 1:2 Evseev (84.) Schiedsrichter: Felix Bickel (Hannover) Gelbe Karten: Reinthaler / Bruno Soares, Osée, Pourié, Mazagg, Faßbender

Den Rückstand durch Ivan Prtajin (14.) egalisierte zunächst Marvin Pourié (26.). Kurz vor Schluss besorgte Willi Evseev Meppen den wichtigen Dreier (84.). In der Tabelle wurde dadurch die Rote Laterne zumindest vorübergehend an den FSV Zwickau abgegeben. Für Wiesbaden ist es im Kampf um den Aufstieg ein herber Dämpfer.

mit dpa