VfB Oldenburg: "Wollen näher an RWE herankommen und sie wieder in den Abstiegskampf hineinziehen"

Der VfB Oldenburg liegt vor dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen (Sonntag, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) vier Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. In Essen will der VfB punkten.

Seit dem 12. März 2023 ist Fuat Kilic Cheftrainer beim VfB Oldenburg. Und der Fußballlehrer hat dem Aufsteiger nach einer langen Durststrecke wieder wieder Hoffnung im Abstiegskampf zurückgegeben.

Unter Kilic gewann der VfB drei Partien, spielte einmal Remis und unterlag in drei Begegnungen. Keine schlechte Bilanz, wenn man die Leistungen und Ergebnisse vor dem Kilic-Kommen hinzuzieht. Unter Ex-Trainer Dario Fossi blieb Oldenburg achtmal in Folge ohne Sieg.

"In bin mit dem Ziel nach Oldenburg gekommen, den Verein vor dem Abstieg zu bewahren. Das Team zieht ausgezeichnet mit, zeigt eine hervorragende Einstellung und gibt mir deshalb ein sehr positives Gefühl. Ich sehe uns auf einem guten Weg", urteil Kilic in einem Interview mit dem Portal "dfb.de".

Vier Punkte beträgt fünf Spiele vor Schluss der Rückstand auf das rettende Ufer. Der 49-jährige Kilic ist vor dem Spiel bei Rot-Weiss Essen davon überzeugt, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt.

Wir haben jede Woche ein Endspiel, so gehen wir auch jede einzelne Partie an. Es ist richtig, dass wir in diesem Spiel die Chance haben, näher an RWE heranzukommen und die Essener wieder in den Abstiegskampf hineinzuziehen. Dafür werden wir alles geben. Fuat Kilic

Er meint: "Ich war mir von Beginn an sicher, dass die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen wird. Daran hat sich nichts geändert. Wir schauen dabei ganz bewusst nur auf uns. Wenn wir weiter so stetig punkten wie in den zurückliegenden Wochen, dann haben wir mindestens eine realistische Chance, den Rückstand aufzuholen. Bei einigen Mannschaften geht die Leistungskurve nach unten, bei uns zeigt sie nach oben. Das macht mir Mut."

