RWE: Kevin Holzweiler steht vor dem Absprung

Rot-Weiss Essen plant im Hintergrund die nächste Drittliga-Saison. Ein Spieler, der in diesen Planungen keine große Rolle mehr spielt, ist Kevin Holzweiler.

Rot-Weiss Essen darf sich nach dem Skandal von Zwickau und den eigentlich sicher zu erwartenden drei Punkten am grünen Tisch über eine weitere Spielzeit in der 3. Liga freuen. Der Klassenerhalt ist so gut wie eingetütet.

Sportdirektor Christian Flüthmann und Kaderplaner Marcus Steegmann waren dementsprechend zu Wochenbeginn beim Interview-Termin mit RevierSport und der WAZ gut gelaunt. Aktuell beobachtet das Duo die Abläufe und nimmt den Kader unter die Lupe.

Mit Personalentscheidungen wollen sich Flüthmann und Steegmann noch ein paar Tage Zeit lassen. Klar ist: Bei RWE laufen neun Spielerverträge aus, Verstärkungen müssen auch her.

Allen voran in der Offensive, dazu gehören natürlich auch die Flügel. Und hier kommt der Name von Kevin Holzweiler ins Spiel. Nach RevierSport-Informationen wird nämlich der Vertrag des 28-Jährigen nicht verlängert.

RWE Auslaufende Verträge (9): Raphael Koczor, Felix Herzenbruch, Michel Niemeyer, Niklas Tarnat, Cedric Harenbrock, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler, Ron Berlinski (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr), Simon Engelmann Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5): Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet), Lawrence Ennali (Hannover 96), Luca Wollschläger (Hertha BSC) Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Mehmet Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05 Ottensen) Länger gebunden Bis 2024 (10): Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo Bis 2025 (3):Jakob Golz, Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel

Das Umfeld von Holzweiler dürfte dies auch schon wissen. Denn der 1,64 Meter kleine Flügelflitzer wurde nach RS-Infos schon bei Top-Regionalligisten wie Alemannia Aachen und Wuppertaler SV ins Spiel gebracht. Während die Aachener kein Interesse zeigen, ist Holzweiler beim WSV noch in der Verlosung.

Auch in Wuppertal kennt man natürlich die Qualitäten des ehemaligen Profis von Viktoria Köln. Bei RWE kam Holzweiler in dieser Saison nach einem Kreuzbandriss nur elfmal zum Einsatz über insgesamt 245 Spielminuten. Bei seinen Einsätzen konnte der 176-malige Regionalligaspieler (29 Tore, 24 Vorlagen) kaum überzeugen.

In den letzten vier Begegnungen von RWE gehörte Holzweiler kein einziges Mal zum 20er Spieltagskader von Trainer Christoph Dabrowski. Die Zeichen stehen bei Holzweiler und Rot-Weiss Essen nach zwei Jahren ganz klar auf Abschied - wahrscheinlich Richtung eines Klubs in der Regionalliga.