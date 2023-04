3. Liga: Wernze-Firma wird abgelöst - Viktoria Köln stellt neuen Trikot- und Hauptsponsor vor

Drittligist FC Viktoria Köln hat einen neuen Trikot- und Hauptsponsor vorgestellt. Der Vertrag gilt erst einmal bis zum 30. Juni 2026.

Die FD Mopro GmbH wird ab 1. Juli mit ihrer Marke "Peynoos" neuer Haupt- und Trikotsponsor des Drittligisten FC Viktoria Köln. Damit wird der bisherige Sponsor "ETL", die Firma von Franz-Josef Wernze, abgelöst.

Der Vertrag läuft zunächst für drei Jahre bis Juni 2026. Das in Köln ansässige Unternehmen ist seit Saisonbeginn PremiumPlus-Partner der Viktoria und wird sein Engagement nun ausweiten.

Hasan Dogan, Gründer und Geschäftsführer des Familienunternehmens, erklärt, die Steigerung der Marken-Bekanntheit sei zwar ein Ziel, aber nicht der Hauptgrund für die Partnerschaft mit dem Kölner Fußballverein: "Seit ich zur Viktoria komme, macht mir das jedes Mal großen Spaß. Im Verein herrscht eine familiäre, eine besondere Atmosphäre, die zu unserem Unternehmen passt. Auch dass Viktoria sehr auf die Jugendarbeit setzt. All das unterstützen wir gerne. Insgesamt ist diese Partnerschaft für mich eine Herzensangelegenheit. Die Atmosphäre mit Geschäftsführung und Vorstand ist einfach gut."

Zudem sieht Dogan im angestrebten Weg nach oben Parallelen: "Wir sind ein junges dynamisches Familienunternehmen, haben noch große Ziele. Mit unserer Marke Peynoos sind wir noch am Anfang. Wir haben vor acht Jahren mit der Marke begonnen und damit schon große Erfolge im Lebensmittelhandel erzielt, sind inzwischen bei vielen Big Playern in Europa und Übersee im Regal sichtbar. Dasselbe sehe ich auch bei Viktoria Köln: Dass man Ziele hat, dass man Ambitionen hat. Dies aber immer gesund, ökonomisch und ökologisch vertretbar. Deswegen ist Viktoria ein guter Partner für uns, wir hoffen auf eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft."

Diese Hoffnung teilt natürlich auch die Geschäftsführung des FC Viktoria Köln. "Zunächst mal freuen wir uns über das Vertrauen in unsere Arbeit und unsere sportliche wie gesellschaftsverantwortliche Ausrichtung auf allen Ebenen des Vereins", erklären Eric Bock und Axel Freisewinkel. "Mit Peynoos gehen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung Zukunft. Mit dem Vertragsabschluss können wir uns erneut breiter und unabhängiger aufstellen. In diesem Zuge möchten wir uns auch ausdrücklich bei der ETL-Gruppe für ihre langjährige und außergewöhnliche Unterstützung bedanken, zumal uns das Unternehmen weiterhin begleiten wird."