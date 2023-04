3. Liga: Knackt Arslan den Tor-Rekord? Das ist die aktuelle Bestmarke

Ahmet Arslan von Dynamo Dresden steht an der Spitze der Drittliga-Torjägerliste. Die Bestmarke für die meisten Treffer in einer Saison ist allerdings ein gutes Stück entfernt.

Dynamo Dresden darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga machen. Nach 33. Spieltagen steht der Traditionsklub auf dem vierten Tabellenplatz der 3. Liga, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde.

Ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg der SGD: Ahmet Arslan, der bereits bei 20 Saisontreffern und neun Vorlagen steht und die Torjägerliste der Liga anführt - und das als Mittelfeldspieler.

Allein in den vergangenen sechs Partien war der 29-Jährige fünfmal erfolgreich, beim 2:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen Anfang des Monats traf er sehenswert per Fallrückzieher.

Arslan hat nun gute Chancen, zum besten Dresdener Torjäger in der Drittliga-Geschichte des Vereins zu werden. Der Rekord liegt aktuell bei Justin Eilers. Er schoss die Sachsen in der Spielzeit 2015/16 mit 23 Treffern zu Meisterschaft und Aufstieg.

Die Drittliga-Torschützenkönige im Überblick 2008/09: Anton Fink, Unterhaching - 21 Tore 2009/10: Regis Dorn, Sandhausen - 22 Tore 2010/11: Domi Kumbela, Braunschweig & Patrick Mayer, Heidenheim - beide 19 Tore 2011/12: Marcel Reichwein, Erfurt - 17 Tore 2012/13: Anton Fink, Chemnitz & Fabian Klos, Bielefeld - beide 20 Tore 2013/14: Dominik Stroh-Engel, Darmstadt - 27 Tore 2014/15: Fabian Klos, Bielefeld - 23 Tore 2015/16: Justin Eilers, Dresden - 23 Tore 2016/17: Christian Beck, Magdeburg - 17 Tore 2017/18: Manuel Schäffler, Wiesbaden - 22 Tore 2018/19: Marvin Pourie, Karlsruhe - 22 Tore 2019/20: Kwasi Wriedt, Bayern II - 24 Tore 2020/21: Sascha Mölders, 1860 München - 22 Tore 2021/22: Marcel Bär, 1860 München - 21 Tore

Fünf Partien bieten sich Arslan noch, um mit Eilers gleichzuziehen - oder den früheren SGD-Stürmer zu überflügeln. Behält der Deutschtürke seine aktuelle Quote im Saisonendspurt bei, stehen die Chancen nicht schlecht.

Schwieriger dürfte es werden, den Allzeit-Rekord für die meisten Tore pro Saison in der 3. Liga zu knacken. Dafür müsste Arslan noch sieben Tore erzielen, dann wäre er gleichauf mit Dominik Stroh-Engel. Der hatte vor neun Jahren 27-mal für Darmstadt 98 getroffen und den Lilien so zum Sprung in die Relegation verholfen. Dort setzte sich der SVD gegen Arminia Bielefeld durch und schaffte in der folgenden Saison den Durchmarsch in die Bundesliga.

Unter allen Torschützenkönigen in der 2008 neu gegründeten 3. Liga hat Arslan aber schon jetzt ein Alleinstellungsmerkmal. Verteidigt er seinen Spitzenplatz bis zum Ende der Saison - die Verfolger Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück) und Vincent Vermeij (SC Freiburg II) stehen bei 15 Treffern -, wäre Arslan der erste Mittelfeldspieler, der die Kanone entgegennehmen dürfte.