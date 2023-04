Wehen Wiesbaden: Drei Ausfälle, ein Wackelkandidat, das sagt der Trainer vor dem MSV-Spiel

Der MSV Duisburg empfängt am Samstag (14 Uhr) den SV Wehen Wiesbaden. Die Gäste kommen in Topform und müssen auf drei Spieler verzichten.

Rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase ist der SV Wehen Wiesbaden in Topform. Sechs Spieltage vor dem Ende der Saison liegen die Hessen in der 3. Liga klar auf Aufstiegskurs, haben sich mit einer Serie von fünf Siegen in Folge einen Vorsprung von sechs Punkten auf den Relegationsplatz erspielt.

Eine undankbare Aufgabe also für den MSV Duisburg, der den SVWW am kommenden Samstag zu Gast hat (14 Uhr, RS-Liveticker). Zumal die Zebras seit sechs Spielen sieglos sind und noch in leichter Abstiegsgefahr schweben.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski warnt im Interview auf der Vereinswebsite dennoch: "Wir lassen uns von der Tabellensituation nicht blenden, denn wir haben in den letzten Spielen erneut gesehen, dass jede Partie umkämpft ist." Er wisse, "dass uns am Samstag ein harter Gang bevorsteht".

Sicher auch aufgrund des Hinspiels, das Wehen mit 1:3 im eigenen Stadion verlor. Und wegen den Partien gegen die Abstiegskandidaten Oldenburg und Zwickau in der ersten April-Hälfte, die das Kauczinski-Team jeweils knapp nach Rückstand gewann (4:3, 2:1).

Wir haben verstanden, dass alle Mannschaften in dieser Liga etwas zu bieten haben. Markus Kauczinski

"Wir haben verstanden, dass alle Mannschaften in dieser Liga etwas zu bieten haben", betont Kauczinski. "Das Selbstbewusstsein ist bei uns im Moment zwar groß, aber gleichzeitig sind wir auch voll fokussiert auf die kommenden Aufgaben. Darum sehe ich auch keine Gefahr, dass wir nachlassen werden."

Verzichten muss Wiesbaden Vereinsangaben zufolge wie schon zuletzt auf Dominik Bauer (Knieprobleme), Lucas Brumme (Knie-OP) und Thijmen Goppel (muskuläre Probleme). Ob Robin Heußer nach mehrwöchiger Verletzungspause (Schulter) ins defensive Mittelfeld zurückkehren wird, werde sich kurzfristig entscheiden.