MSV-Gegner Viktoria Köln jagt Vereinsrekord - das sagt der Trainer über Duisburg

Viktoria Köln empfängt am Montagabend den MSV Duisburg. Trainer Olaf Janßen spricht über den Gegner, das letzte Montagsspiel der Viktoria und das Ziel für den Rest der Saison.

Sieben Partien stehen für Viktoria Köln in dieser Saison noch aus. Einen Abschluss wird es aber schon geben, wenn der MSV Duisburg zum Abschluss des 32. Spieltags in den Sportpark Höhenberg kommt (19 Uhr, RS-Liveticker): Für beide Klubs ist es das letzte Montagsspiel in der 3. Liga. Der bei vielen Fans und Vereinen unbeliebte Termin wird zur kommenden Saison gestrichen.

Für Kölns Trainer Olaf Janßen eine "gute Entscheidung für die Fankultur", wie der 56-Jährige in einem Interview mit Vereinsmedien erklärte. "Wir spielen gerne abends, aber unterm Strich muss man sagen, dass es für die Zuschauer ein schlechter Tag ist - vor allem für die Gästefans, wenn sie viel reisen müssen."

Während die Kölner nach einer knappen Niederlagen gegen Spitzenreiter SV Elversberg (2:3) und zuvor sechs ungeschlagenen Spielen im gesicherten Mittelfeld unterwegs sind, steht der Gegner aus Meiderich unter Druck. Der MSV wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg, ist spätestens durch das 0:5-Heimdebakel gegen den BVB II zuletzt in Abstiegsgefahr geraten.

Dabei findet Janßen, dass die Duisburger "bei der Qualität der Einzelspieler eigentlich eine sehr gute Drittliga-Mannschaft" sind. "Sie haben zuletzt nicht performt, das 0:5 gegen Dortmund tat ihnen natürlich weh. Die Tabelle zeigt, dass sie noch noch Punkte brauchen."

Der FCV hingegen könnte die Saison theoretisch schon jetzt entspannt ausklingen lassen. Der Abstand ist in beide Richtungen der Tabelle zu groß, und dennoch verfolgt die Viktoria noch ein Punktziel: Sie will die bisher beste Drittliga-Platzierung aus den Jahren 2020 und 2021 - Platz zwölf mit jeweils 51 Zählern - übertrumpfen. Aktuell steht Köln bei 46 Zählern. Janßen sieht die Chance: "Wir haben jetzt zwei Heimspiele gegen sehr gute Mannschaften mit Duisburg und Ingolstadt und können es mit zwei Siegen schaffen."

Verzichten muss der Coach gegen den MSV auf den gesperrten Niklas May, während Lars Dietz und Moritz Fritz wieder fit sind. Offen war am Wochenende noch, ob Stammkeeper Ben Voll ins Tor zurückkehrt. Er fiel zuletzt krankheitsbedingt aus und wurde von Kevin Rauhut vertreten.