BVB II: Marcel Lotka über BVB-Aufschwung, Vertragsverlängerung und Zukunft

Die U23 von Borussia Dortmund ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Torhüter Marcel Lotka hat mit seinen starken Leistungen großen Anteil am positiven Trend beim BVB II.

Seit fünf Spielen ist die U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga ungeschlagen und kletterte dank dem 1:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den SV Meppen in der Tabelle weiter nach oben. Torhüter Marcel Lotka hat großen Anteil an dem jüngsten Aufschwung seiner Mannschaft.

In den vergangenen fünf Partien musste der Keeper nur einmal beim 4:1-Erfolg gegen den TSV 1860 München hinter sich greifen. Auch im letzten Spiel gegen Tabellenschlusslicht Meppen hielt Lotka seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel. Nach der Partie sprach der 21-jährige über die Gründe für die positive Serie.

„Wir sind in der letzten Zeit alle näher zusammengerückt, treten geschlossen als Mannschaft auf und das kann man Woche für Woche sehen. Ich glaube das Wichtigste ist, dass wir vom Kopf her noch nicht fertig sind, da wir weiter Gas geben müssen und unbedingt in der Liga bleiben möchten. Man merkt den Jungs den Willen an. Jeder gibt im Training Vollgas, der Trainer macht seine Sache gut und wir haben einen klaren Matchplan”, erklärte Lotka.

Dank Lotkas starken Leistungen zwischen den Pfosten wurde sein bis 2024 datiertes Arbeitspapier vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert - RevierSport berichtete. Der 1,90 m große Schlussmann fühlt sich beim BVB pudelwohl.

Das ist auf jeden Fall ein hohes Niveau, auf dem ich mich weiterentwickle und ich glaube, dass ich in Dortmund in den kommenden Jahren gut aufgehoben bin. Marcel Lotka

„Es war von Anfang an der richtige Schritt, nach Dortmund zu gehen. Ich habe mich beim BVB direkt wohl gefühlt. Auch die Trainer und die Mannschaft geben mir ein gutes Gefühl. Ich versuche mich jeden Tag zu verbessern und an mir zu arbeiten. Die Spiele in der 3. Liga und auch die Trainingseinheiten mit den Profis tun mir sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein hohes Niveau, auf dem ich mich weiterentwickle und ich glaube, dass ich in Dortmund in den kommenden Jahren gut aufgehoben bin”, verriet Lotka bezüglich seiner Vertragsverlängerung.

Am kommenden Spieltag geht es für die U23 von Borussia Dortmund zum Auswärtsspiel gegen den SC Verl. Auch beim 1:0-Erfolg im Hinspiel hütete Lotka den Kasten der Dortmunder. Das goldene Tor zum Sieg erzielte Moritz Broschinski, der in der Winterpause zum VfL Bochum in die Bundesliga wechselte. Genau wie der BVB, wird Verl mit zwei Siegen in Serie im Gepäck in diese Partie gehen.