Drittligist Rot-Weiss Essen möchte bei Dynamo Dresden den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. RevierSport hat die Aufstellungen vorliegen.

In rund einer Stunde ist Rot-Weiss Essen zu Gast bei Dynamo Dresden. Eine Sache ist bereits im Vorfeld klar: Es wird voll im Rudolf-Harbig-Stadion! Am Donnerstag waren insgesamt schon 28.000 Karten verkauft.

RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski sprach auf der Pressekonferenz vor der Partie von einem "Saison-Highlight".

Damit die Reise nach Sachsen erfolgreich verläuft, hat der frühere Bundesliga-Profi seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Überraschungssieg gegen den SC Freiburg II auf einer Position verändert.

Rechtsverteidiger Andreas Wiegel kehrt zurück. Dafür muss überraschend Oguzhan Kefkir auf der Bank Platz nehmen. Kapitän Felix Bastians hat nach RevierSport-Informationen das Training abgebrochen und steht somit nicht im Spieltagskader. Eigentlich wurde der Routinier nach seinen Adduktorenproblemen zurückerwartet.

Dresden spielt hingegen mit der identischen Startelf wie beim 1:0-Erfolg beim VfL Osnabrück.

Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen Aufstellung Dresden: Drljaca – Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park – Will, Hauptmann, Arslan – Conteh, Kutschke, Borkowski Bank Dresden: Broll, Lemmer, Meier, Oehmichen, Ehlers, Gogia, Akoto, Kulke, Schäffler Aufstellung RWE: Golz - Wiegel, Sponsel, Ríos Alonso, Herzenbruch, Römling – Rother, Fandrich, Eisfeld – Berlinski, Engelmann Bank RWE: Wienand, Kourouma, Plechaty, Tarnat, Müsel, Ennali, Young, Harenbrock, Kefkir

Das sagen die Trainer vor dem Traditionsduell:

Markus Anfang (Dynamo Dresden): "Wenn man sich das Mittelfeld von Essen anschaut, sind Spieler dabei, die zuletzt in der 2. Liga gespielt haben oder sogar in die Bundesliga aufgestiegen sind. Die haben Qualität und sind schwer zu bespielen, weil sie diese Erfahrung zur Geltung bringen und ihrer Mannschaft guttun. Bei uns geht es aber weniger um den Gegner, sondern darum, dass wir uns auf unsere Tugenden fokussieren. Wenn wir das machen, dann sind wir bislang gut gefahren."

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen): "Dynamo hat klare Ziele, die wollen mit Sicherheit in die 2. Liga. Der Gegner ist sehr ambitioniert und es wird ein schwieriges Auswärtsspiel, aber wir brauchen auch Punkte, um die Klasse zu halten. Wir werden in der Leidensfähigkeit maximal unterwegs sein müssen. Dresden ist eine dominante Ballbesitzmannschaft. Wir müssen extrem viel Lauffreude an den Tag legen und auch den Mut haben, um Nadelstiche zu setzen. Der Erfolg gegen Freiburg hat sehr gutgetan. Das war in den letzten Tagen bei den Jungs spürbar. Der Sieg war schon ein Brustlöser und die Energie und Stimmung im Training waren da."