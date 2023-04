Der MSV Duisburg trifft am Samstag in der 3. Liga auf Borussia Dortmund II. Vorsicht ist geboten. Die Zweitvertretung des BVB ist für die Zebras ein Angstgegner.

Der MSV Duisburg empfängt am Samstag um 14 Uhr (live im RS-Ticker) die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Die Zebras spielen zu Hause und haben fünf Punkte mehr auf dem Konto. Doch der BVB II ist seit dem Aufstieg in die 3. Liga so etwas wie ein Angstgegner für die Meidericher.

Die letzten drei direkten Duelle in der dritthöchsten Spielklasse gingen allesamt verloren. Die Torbilanz: 2:9. Das Hinspiel dieser Saison entschieden die Dortmunder mit 2:0 für sich.

„Positive Statistiken sind natürlich immer gerne gesehen. Aber viele Spieler und ich haben damit natürlich gar nicht so viel zu tun“, wird Zimmermann von den vereinseigenen Medien zitiert. Andere Spieler, gleicher Ausgang? „Wir wollen das Spiel gewinnen“, betont Zimmermann.

Anlass zum Optimismus gibt die Formkurve des BVB II. Anders als der MSV, der mit vier sieglosen Spielen eine negative Serie vorzuweisen hat, haben die Dortmunder einen guten Lauf. Seit drei Spielen gab es keine Niederlage, bei zwei Siegen und einem Remis. Die Folge: 31 Punkte, Tabellenplatz 15 und zwei Zähler Puffer auf die Abstiegsränge.

„Wir schauen nicht so sehr auf die Tabelle“, erklärt Zimmermann. „Wir wollen den Fokus auf unser Spiel lenken und da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben.“ Das 0:0 gegen Halle sei „ordentlich“ gewesen. Allerdings hatte der kompakte Gegner nicht zu viele Chancen zugelassen. Zuvor gab es klare Erfolge gegen 1860 München (4:1) und Zwickau (4:0).

Vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg hat Zimmermann nun einen Wunsch: „Noch klarer in unseren Aktionen zu werden“

Der BVB II muss in Duisburg auf den verletzten Dennis Lütke-Frie (Fuß) und den erkrankten Marco Pasalic verzichten.