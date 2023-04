Dynamo Dresden empfängt am Samstag Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Eigentlich sollte das Team von Markus Anfang einen klaren Heimvorteil haben, doch genau das sorgt für Bauchschmerzen.

Eigentlich müsste die Stimmung in Dresden derzeit bestens sein. Nur ein Ligaspiel wurde 2023 verloren, neun der letzten 13 Spiele Partien sogar gewonnen. Platz vier, der wegen des zweiten Rangs des SC Freiburg II (nicht aufstiegsberechtigt) aktuell die Teilnahme an der Relegation bedeutet, ist die Folge.

Eine Sache stört SGD-Trainer Markus Anfang vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen am Samstag (14 Uhr, live im RS-Ticker) allerdings doch: die Ausbeute auf dem eigenen Rasen. Sechs Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen bedeuten lediglich 23 Punkte im Rudolf-Harbig-Stadion, was Rang neun in der Heimtabelle entspricht. Auswärts holte der Zweitligaabsteiger ganze sieben Zähler mehr (Rang zwei).

"Für eine richtige Erklärung müsste ich mir auch irgendetwas aus der Nase ziehen. Das wäre auch Blödsinn", sagte Anfang auf der Pressekonferenz über die Heimbilanz. "Mit Blick auf das Jahr 2023 glaube ich schon, dass wir uns in allen Bereichen verbessert und entwickelt haben. Du kannst immer mal ein Spiel verlieren. Gegen Bayreuth und Zwickau (Landespokal, d.Red.) ist es leider passiert. Aber vielleicht ist es Zufall, dass wir die zu Hause verloren haben."

Denn mit 23.091 hat Dynamo Dresden den besten Zuschauerschnitt der 3. Liga vorzuweisen. Ein Vorteil gegen jeden Gegner. RWE folgt mit 16.266 direkt dahinter.

"Grundsätzlich spiele ich wahnsinnig gerne zu Hause. Ich freue mich immer, wenn das Stadion voll ist, auf diese Unterstützung. Das ist schon was Besonderes, vielleicht aber auch für den Gegner“, sagte Anfang. 28.000 Tickets sind für die Partie gegen RWE bereits verkauft. "Wo sonst in der 3. Liga darfst du vor so einer Kulisse spielen wie bei uns? Dann gehen sie vielleicht auch häufiger rein und spielen befreiter auf. Trotz alledem weiß ich, dass wir in der Lage dazu sind, jedes Heimspiel für uns zu entscheiden."

Auch gegen RWE, das durch den 2:0-Erfolg über Freiburg II wieder Selbstbewusstsein getankt hat? „Essen wird uns Paroli bieten. Schon im Hinspiel haben sie uns aggressiv angelaufen“, gestand Anfang, der sich ein genaues Bild vom Gegner gemacht hat: „Wenn man sich die Mannschaft anschaut, sieht man viele erfahrene und schnelle Spieler, die besonders auf Umschaltmomente warten. Außerdem kann man Zweikampfhärte und Leidenschaft beobachten. Doch im Endeffekt dürfen wir nicht zu sehr über den Gegner nachdenken, sondern müssen uns auf unsere Tugenden konzentrieren. Wir sind gerüstet und wollen die drei Punkte hier in Dresden behalten.“

Dynamo Dresden muss gegen RWE weiterhin auf Luca Herrmann, Kyrylo Melichenko und Panagiotis Vlachodimos verzichten.