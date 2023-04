MSV Duisburg: Gegen BVB-U23 - "Sehr erfreuliche" Personallage für Torsten Ziegner

Der MSV Duisburg empfängt am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) die U23 von Borussia Dortmund. Das sagt Trainer Torsten Ziegner.

Nach der Zwangspause am vergangenen Wochenende kehrt der MSV Duisburg am Samstag in den Spielbetrieb der 3. Liga zurück. Die U23 von Borussia Dortmund gastiert am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) bei den Zebras.

Eigentlich wäre es das zweite Heimspiel in Serie. Doch aufgrund der Platzverhältnisse musste das Duell mit Spitzenreiter SV Elversberg am vergangenen Wochenende abgesagt werden. "Grundsätzlich hätten wir lieber gespielt, denn wir hatten uns sehr gründlich auf die Partie vorbereitet", sagt MSV-Trainer Torsten Ziegner im Rückblick.

Der Coach sah auch das Positive in der unverhofften Pause. "Wir konnten die Zeit für intensives Training nutzen und haben zudem einige Spieler, die verletzt oder krank waren, zurückbekommen."

Und so ergibt sich vor dem Spiel gegen Dortmund eine komfortable und ungewohnte Lage für Ziegner. Bis auf Angreifer Chinedu Ekene, der weiterhin an einer Sehnenreizung laboriert, kann er am Samstag auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Eine Situation, die es in dieser Saison noch nicht oft gab - und die für Ziegner "sehr erfreulich" ist.

So kann der 45-Jährig erstmals seit gut einem Monat wieder auf Rolf Feltscher bauen. Der in dieser Saison so oft verletzte 32-Jährige ist nach seiner Bänderverletzung wieder einsatzfähig und stellt auf der rechten Abwehrseite eine Alternative zu Joshua Bitter dar. Wer den Vorzug erhalten wird, ließ Ziegner offen.

Und der Rasen im Stadion? "Ich habe noch nicht dort vorbeigeschaut, wir bereiten uns ja auf unserem Trainingsgelände in Meiderich auf die Spiele vor. Ich gehe aber davon aus, dass er in einem sehr ordentlichen Zustand sein wird", so Ziegner.