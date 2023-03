3. Liga-Experte: "Wenn die Stimmung nicht kippt, dann wird RWE die Punkte noch holen"

Neun Spieltage sind in der 3. Liga noch zu absolvieren. Der Kampf oben und unten ist sehr eng. Wir haben uns mit einem Experten über den Abstiegskampf unterhalten.

Florian Schnorrenberg saß in 91 Ligaspielen für den Halleschen FC und die SG Sonnenhof Großaspach auf der Trainerbank. Der 45-jährige Fußballlehrer aus Siegen weiß, wie die 3. Liga funktioniert.

RevierSport hat mit Schnorrenberg die Abstiegskandidaten unter die Lupe genommen.

"Im letzten Jahr ist Viktoria Berlin mit 37 Punkten abgestiegen. Am Ende hätten 38 Zähler gelangt, aber auch nur, weil es aufgrund des Türkgücü-Rückzug 36 Spiele gab. Ich gehe in dieser Saison schon davon aus, dass man knapp über 40 Punkte benötigt, um drinzubleiben", betont Schnorrenberg.

Das sind die Abstiegskandidaten:

Florian Schnorrenberg über...

MSV Duisburg: "Ab hier beginnt für mich die rote Zone. Wenn man auf die Saison schaut, haben die Duisburger auswärts mehr Punkte geholt als daheim. Sie kommen auch oft zurück in den Spielen, wie in Halle. Ich gehe, davon aus, dass der MSV die nötigen Zähler auch noch einsammeln wird."

Erzgebirge Aue: "Sie haben jetzt eine Schwächeperiode und sind auch im Pokal in Chemnitz ausgeschieden. Doch insgesamt ist die Mannschaft seit Pavel Dotchev das Ruder übernommen hat stärker geworden. Sie werden die Weichen in den nächsten Spielen auf Klassenerhalt stellen."

FC Ingolstadt: "Den Sieg in Saarbrücken ausgeklammert, war das bisher ein verheerendes Jahr 2023 für den FCI. Auch Gino Capretti hatte sich das anders vorgestellt. Als er übernahm, wurde ja noch vom Aufstieg gesprochen. Sie brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Die Qualität im Kader ist absolut da. Trotzdem ist es schwer, wenn man lange nicht gewonnen hat. Andere Abstiegskandidaten wissen von Spieltag eins, um was es geht. Der FCI muss zeitnah siegen, sonst kann das böse enden. Die Kickers Würzburg sollten ein warnendes Beispiel sein."

Rot-Weiss Essen: "Mit diesem Verein sympathisiere ich schon, weil mein Kumpel Christoph Dabrowski, mit dem ich den Fußballlehrer gemacht habe, dort arbeitet. Meiner Meinung nach macht er auch einen prima Job. Aber klar ist auch, dass dieser RWE-Kader Ausfälle wie die von Felix Götze oder Simon Engelmann nicht auf Dauer verkraften kann. Ich glaube, dass die Verantwortlichen da kadertechnisch einfach die 3. Liga unterschätzt haben. Ich habe mich auch gewundert, dass RWE keinen Heber-Ersatz im Winter verpflichtet hat. Er fehlt der Kette auf jeden Fall. Wenn jetzt neben dem gesperrten Andreas Wiegel auch Felix Bastians ausfallen sollte, dann wird es unheimlich schwer. Aber: wenn die Stimmung nicht kippt, die Fans die Mannschaft weiterhin so toll wie bisher unterstützen, dann wird RWE die sieben, acht benötigten Punkte noch holen."

Borussia Dortmund II: "Sie haben sich in Oberhausen sehr wohl gefühlt. Da wurden Mannheim und Zwickau jeweils 4:0 besiegt. Zuletzt gewann Dortmund aber auch bei 1860. Sie haben schon sehr viel Qualität. Ich denke auch, dass sie die Punkte holen und nichts mit den vier Abstiegsplätzen zu tun haben werden."

Hallescher FC: "Unter Sreto Ristic hat der HFC noch kein Spiel verloren, sie haben eine Serie gestartet. Ich bin hier auch sehr parteiisch, weil ich viele Leute und Spieler beim HFC noch kenne. Ich hoffe natürlich, dass dieser tolle Klub die Liga hält. Sie schaffen das auch!"

SpVgg Bayreuth: "Dass ist die Mannschaft, die man nie abschreiben sollte. Sie haben zweimal Osnabrück geschlagen und zuletzt in Dresden gewonnen. Sie werden bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen und sollten keineswegs unterschätzt werden."

VfB Oldenburg: "Fuat Kilic hat die ersten beiden Spiele gewonnen, dass war sehr wichtig. Oldenburg muss im Flow bleiben und Konstanz an den Tag legen. Ansonsten dürfte es sehr schwer werden."

FSV Zwickau: "Nach dem Dortmund-II-Spiel waren sie gefühlt schon weg. Doch in einer Woche hat Zwickau viel Selbstvertrauen getankt. Erst der Sieg gegen Ingolstadt, nun das Pokal-Weiterkommen in Dresden. Sie sind wieder dick im Geschäft."

SV Meppen: "Meppen helfen keine Unentschieden mehr. Sie brauchen Siege, am besten schon an diesem Spieltag in Bayreuth. Für Meppen, aber auch alle anderen Mannschaften, die aktuell auf einem Abstiegsplatz stehen, wird es schwer. Sie haben auch schon ein Handicap: das Torverhältnis. Ich möchte mich auch gar nicht festlegen, wer es am Ende nicht schafft. Es bleibt eng und es sind noch neun Spiele."