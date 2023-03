Der MSV Duisburg hat beste Karten, den Ligaverbleib zu schaffen. In der aktuellen Phase wird bereits die neue Saison geplant. Das bestätigte Coach Torsten Ziegner.

Der MSV Duisburg möchte in den kommenden Wochen endlich den Klassenerhalt in der 3. Liga perfekt machen. Nach 29 Partien beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwar komfortable acht Punkte, aber in dieser Liga kann sich das Blatt schnell wenden – sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.

Das haben die vergangenen Spieltage und einige Überraschungssiege von Abstiegskandidaten eindrucksvoll bewiesen. Trotzdem laufen die Personalplanungen für die Saison 2023/24 natürlich auf Hochtouren. Neun Verträge enden im Sommer.

MSV-Trainer Torsten Ziegner sprach auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Elversberg über dieses Thema.

"Wir sind mitten drin bei der Planung für die neue Saison, aber in unseren Gedanken sind wir schon sehr weit. Es geht jetzt logischerweise los, dass wir intensive Gespräche führen mit Spielern, wo wir uns vorstellen können, dass sie zu unserem Kader gehören im nächsten Jahr. Wir wollten zunächst die Mitgliederversammlung abwarten, die jetzt vorbei ist. Der andere Punkt ist, dass das Lizensierungsverfahren eingereicht ist, aber die Rückmeldung vom DFB noch fehlt. Dann wissen wir genau, mit welchem Etat wir planen können. Das sind alles Dinge, die vor allem Ralf Heskamp betreffen."

Unsere Idee ist es schon, dass wir unseren Kader – bei neun auslaufenden Verträgen – ein Stück weit verkleinern, dafür aber qualitativ verbessern. Torsten Ziegner.

Der Plan ist klar formuliert. Für die Duisburger geht es darum, den Kader für die kommende Spielzeit nicht nur zu verändern, sondern zu verstärken – auch durch externe Neuzugänge. Das betonte Ziegner: "Inwieweit man den Kader punktuell verstärkt, liegt immer im Auge des Betrachters. Unsere Idee ist es schon, dass wir unseren Kader – bei neun auslaufenden Verträgen – ein Stück weit verkleinern, dafür aber qualitativ verbessern. In der Hinrunde hatten wir teilweise 26 Feldspieler und drei Torhüter im Aufgebot. Deswegen wollen wir den Kader verkleinern. Aber: Wir brauchen schon vier, fünf Neue."

Bevor die Planungen allerdings abgeschlossen werden, liegt der volle Fokus auf der Mission Klassenerhalt. Gegen den Spitzenreiter Elversberg möchten die Zebras einen wichtigen Schritt zu diesem Ziel machen.