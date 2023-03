3. Liga: BVB II feiert Dreier im Kellerduell und springt vom Abstiegsplatz

Abstiegskampf pur in der 3. Liga. Der BVB II empfing den FSV Zwickau und wollte endlich ein Zeichen setzen. Das gelang beim 4:0 (2:0) eindrucksvoll.

In der 3. Liga war die Ausgangslage für die U23 von Borussia Dortmund klar. Bis auf den VfB Oldenburg konnte kein Team im Keller dreifach punkten.

Wobei der Hallesche FC im ersten Sonntagsspiel ein Ausrufezeichen setzte und beim Spitzenreiter SV Elversberg nach Rückstand beim 1:1 einen Punkt holte. Für den Ligaprimus die fünfte Partie in Serie ohne Sieg - trotzdem hat man auf den Relegationsplatz noch ein Polster von zwölf Zählern.

Zurück in den Abstiegskampf: Hier hatte der BVB im Kellerduell gegen den FSV Zwickau die große Chance, wieder über den Strich zu klettern. Und die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann ergriff die Gelegenheit beim 4:0 (2:0).

Es war der vierte Sieg aus den letzten 14 Partien. Und der stand diesmal schon recht früh fest. Denn die Dortmunder legten los wie die Feuerwehr und führten schon nach 25 Minuten mit 2:0.

Ted Tattermusch brachte den BVB in Führung. Per Kopf traf er nach einer schönen Flanke von Tom Rothe. Justin Njinmah erhöhte neun Minuten später. Mit dem 2:0 ging es in die Pause.

BVB II: Lotka - Özkan, Dams, Coulibaly, Rothe (89. Aning) - Pohlmann, Pfanne - Njinmah (90. Akono), Eberwein (46. Papadopoulos), Michel (71. Kamara) - Tattermusch (71. Otuali) - Trainer: Zimmermann Zwickau: Brinkies - Löhmannsröben, Frick, Ziegele - von Schrötter (67. Coskun), Könnecke (88. Linnemann), Jansen, Voigt - Gomez (82. Herrmann) - Schneider (67. Assibey-Mensah), Baumann - Trainer: Thielemann Tore: 1:0 Tattermusch (16.), 2:0 Njinmah (25.), 3:0 Otuali (75.), 4:0 Njinmah (90.) Schiedsrichter: Max Burda (Berlin)

Nach dem Wechsel hatte Njinmah sofort das 3:0 auf dem Fuß. Doch seinen schönen Schuss konnte FSV-Torwart Johannes Brinkies aus dem Winkel fischen.

Offensiv kam von den Gästen aus Zwickau weiterhin kaum etwas. Die Mannschaft von Trainer Ronny Thielemann konnte keine Akzente setzen. Und nach 75 war die Messe dann endgültig gelesen.

Über Antonios Papadopoulos und Njinmah kam der Ball zu Moses Otuali, der das das 3:0 für Dortmund erzielte. In der Schlussminute durfte Njinmah sogar noch einen Doppelpack bejubeln, sein 4:0 war gleichzeitig der Endstand.

Der BVB konnte nach dem Dreier wieder von den Abstiegsrängen springen, was man auch im Keller der Regionalliga gerne sieht, denn wenn kein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigt, dann müssen aus der Regionalliga nur drei Klubs den Gang in die Oberligen antreten. Weiter geht es für den BVB am Sonntag (26. März, 13 Uhr) beim TSV 1860 München. Der FSV Zwickau spielt am gleichen Tag (14 Uhr) zuhause gegen den FC Ingolstadt.