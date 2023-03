MSV Duisburg: Wildes 3:3 mit strittigem Platzverweis - Highlights im Video

Der MSV Duisburg hat gegen den SC Verl einen wilden Ritt hingelegt und am Ende in Unterzahl ein 3:3 geholt. Alle Tore und Highlights der Partie gibt es in der Zusammenfassung von Magenta Sport.

Zum Abschluss der Englischen Woche hat der MSV Duisburg eine Gefühlsachterbahn erlebt. Vom Heimspiel gegen den SC Verl dürften sich die Zebras mehr erhofft haben als ein 3:3. Doch dass die Meidericher nach dem umstrittenen Platzverweis gegen Caspar Jander (Gelb-Rot/48.) kurz vor Schluss noch ausglichen, sprach zumindest für die große Mentalität des MSV. Beim Elf gegen Elf im ersten Durchgang war Duisburg zweimal in Führung gegangen - durch Benjamin Girth (12.) und Julian Hettwer (45.+1). Die Verler antworteten in Person von Tom Baack (28.) und Maximilian Wolfram (45.+3). Baack war es auch, der den Sportclub zur zwischenzeitlichen Führung köpfte (50.). In den Schlussminuten kam dann Alaa Bakir und rettete dem MSV einen Punkt (85.). Alle Tore sowie den Platzverweis sehen Sie in der Video-Zusammenfassung von Magenta Sport.

MSV Duisburg - SC Verl: Die Stimmen zum Spiel (via Magenta Sport) MSV-Trainer Torsten Ziegner: "Wir hätten mehr Tore erzielen müssen. Es ist ärgerlich, dass wir wieder durch Standards in Bedrängnis geraten. Wir waren darauf vorbereitet. (...) Drei Gegentore nach dem gleichen Muster zu kriegen, ist definitiv zu viel. Daran müssen wir arbeiten (...) Wir haben uns zwar durch Unzulänglichkeiten und Nachlässigkeiten selbst um den Lohn gebracht, uns aber auch nicht aufgegeben. Dafür ein Riesenkompliment." Verl-Trainer Michel Kniat: "Ich glaube, es war ein geisteskrankes Spiel und wenn ihr wieder am Ende der Saison die 10 besten Spiele macht, ich glaube, dann ist für einen neutralen Zuschauer das dabei. Für uns als Trainer, wir haben gerade schon kurz geredet, ist das natürlich Wahnsinn. Also beide offenes Visier. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan von beiden Mannschaften gesehen. Im Endeffekt bin ich zufrieden, dass das Spiel auf jeden Fall unentschieden ausgegangen ist."

