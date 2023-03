MSV Duisburg: Weniger Vorbereitungszeit? Für Ziegner sind andere Dinge entscheidend

Der MSV Duisburg empfängt am Samstag den SC Verl. Zebra-Trainer Torsten Ziegner spricht über den Gegner und das Spiel.

Wenn der MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) den SC Verl empfängt, geht für beide Drittligisten eine Englische Woche zu Ende. Und die verlief aus Sicht der Klubs kontrastreich: Die Zebras holten einen Punkt aus den Duellen mit 1860 München (2:2) und Dynamo Dresden (0:2), fielen auf den 13. Tabellenplatz zurück.

Derweil sprang Verl mit dem Remis gegen Halle (2:2) und dem Sieg beim SV Meppen (3:1) auf den achten Tabellenplatz - es ist die bislang beste Saisonplatzierung für die Ostwestfalen. Sie sind nach 28 Spieltagen der erfolgreichste NRW-Klub, nachdem sie vor der Spielzeit abermals als Abstiegskandidat gehandelt wurden.

"Verl spielt eine starke Saison. Sie stehen nicht zu unrecht vier Punkte vor uns. Sie haben eine gute Art, Fußball zu spielen", lobt auch MSV-Trainer Torsten Ziegner vor dem direkten Duell. Er spricht von "mutigen Jungs, die den Ball gut laufen lassen, und eine homogene Mannschaft."

Was die Meidericher dem entgegensetzen wollen, damit es vor voraussichtlich 11.000 Zuschauern mit dem vierten Heimsieg der Saison klappt? "Wir brauchen viel Laufarbeit, müssen die Räume eng machen. Im eigenen Ballbesitz brauchen wir viel Bewegung und eine gute Körperlichkeit", skizziert Ziegner den groben Plan.

Und vor allem werde die "mentale Stärke" ausschlaggebend sein, so der 45-Jährige weiter. Denn die vergangenen Tage schlauchten. Gegen 1860 habe die Aufholjagd in der Schlussphase (2:2 nach 0:2) "viel Kraft gekostet", erklärte Ziegner. Und auch in Dresden habe sein Team "viel investieren müssen", um die Partie lange offen zu halten. Der Coach fordert: "Wir müssen uns in den Kopf frei machen, so dass wir frisch sind."

Zumal der Spielrhythmus der vergangenen Tage eher den Verlern gelegen kommen dürfte. Der SCV spielte am Dienstag im nicht allzu fernen Meppen, während der MSV erst am Mittwoch in Dresden im Einsatz war - nächtliche Heimkehr-Strapazen inklusive.

Doch Ziegner sagt: "Auch wenn man das Gefühl hat, macht dieser eine Tag nicht extrem viel aus", und belegt das mit einem aktuellen Beispiel. Denn auch Duisburgs letzter Gegner Dresden hatte vor dem Spiel am Mittwoch einen Tag weniger Zeit und musste eine Rückreise aus Dortmund bewältigen. "Und ist das gegen uns nicht aufgefallen", sagt Ziegner, der nach dem Spiel gegen Verl sicherlich gerne selbiges über seine Mannschaft behaupten würde.