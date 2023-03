Drittligist Rot-Weiss Essen gastiert am kommenden Spieltag beim 1. FC Saarbrücken. Trainer Christoph Dabrowski gab im Vorfeld ein Update zur Personalsituation.

Es geht Schlag auf Schlag weiter in der Englischen Woche für Rot-Weiss Essen. Nur vier Tage nach dem starken 1:1-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück sind die Mannen von der Hafenstraße zu Gast im über 300 Kilometer entfernten Ludwigsparkstadion. Dann steht die Auswärtspartie beim Tabellensiebten 1. FC Saarbrücken auf dem Programm.

An den Gegner, der seit Oktober 2022 vom ehemaligen Profi Rüdiger Ziehl trainiert wird, haben die Essener gute Erinnerungen. Denn: Das Hinspiel gewann der Aufsteiger mit 1:0 durch einen Treffer von Felix Götze.

Stichwort Götze – der Essener Mittelfeldspieler feierte am Dienstagabend beim Remis gegen Osnabrück sein Comeback, als er in der 83. Minute für Thomas Eisfeld eingewechselt wurde. Zuvor musste der 25-Jährige vier Pflichtspiele aufgrund einer Knieverletzung (Teilriss des Bandapparates im Knie) passen.

Hinspiel-Held Götze ist im Saarland schon wieder eine Alternative für die Startelf. Das bestätigte RWE-Chefcoach Christoph Dabrowski in der Pressekonferenz am Donnerstag: "Er ist definitiv wieder eine Option für die Startelf. Wie lange das dann geht, wenn er von Anfang an spielen würde, müssen wir schauen. Da müssen wir sehen, wie weit ihn die Körner tragen."

Noch nicht ganz so weit wie der Mittelfeldmann ist Torjäger Simon Engelmann. Zwar schaute sich der Torjäger das Spiel gegen Osnabrück live an der Hafenstraße an, musste aber aufgrund seiner zweiten Mandelentzündung binnen weniger Wochen aussetzen.





Auch in Saarbrücken wird er noch nicht mitwirken können, wie Dabrowski erklärte: "Simon Engelmann nimmt am Donnerstag wieder das Lauftraining auf. Die Blutwerte scheinen wieder ganz normal zu sein. Jetzt geht es darum, seinen Trainingsrückstand aufzuholen. Ich hoffe, dass er jetzt stabil bleibt. Wir müssen schauen, wie er das Lauftraining verkraftet. Für das Spiel in Saarbrücken ist ein Einsatz unrealistisch."

Michel Niemeyer hat sich beim Spiel in Aue einen kleinen Faserriss zugezogen. Die Prognose lautet, dass er zwei Wochen ausfallen wird. Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung.