Drittligist Rot-Weiss Essen hat anspruchsvolle Aufgaben vor der Brust. Doch das kommende Programm bietet auch Chancen für Spieler, sich in den Vordergrund zu spielen.

Für Rot-Weiss Essen startet am Samstag die zweite Englische Woche im Jahr 2023. Die erste konnte der Drittligist erfolgreich gestalten. Da gab es vier Punkte aus zwei Liga-Partien und das Weiterkommen im Niederrheinpokal beim Rivalen Wuppertaler SV (1:0).

Auch die kommenden Partien haben es in sich. Der Startschuss ist das Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue (11. März, 14 Uhr), die sich zuletzt stark formverbessert präsentierten und sich von Platz 20 auf Rang 14 hocharbeiteten.

"Aue hat großes Potenzial, auch was die Einzelspieler betrifft. Die hatten sich am Anfang nach einem großen Umbruch noch nicht gefunden. Man muss sagen, dass sich der Trainerwechsel zu Pavel Dotchev total gelohnt hat für Aue. Da kommt ein Brett auf uns zu, aber wir sind selbstbewusst, dass wir dort bestehen und etwas Zählbares mitnehmen können. Wir sind ein Gegner, der sehr schwer zu schlagen ist und haben von den vergangenen 17 Spielen nur drei verloren. Die Auer wissen, was auf sie zukommt", zeigt sich RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski zuversichtlich.

Nur drei Tage später (14. März, 19 Uhr) kommt es an der Hafenstraße zu einem absoluten Highlight-Spiel gegen den VfL Osnabrück. Der Tabellenvierte gewann neun der letzten zehn Liga-Partien und reist mit über 2000 Fans nach Essen. Am darauffolgenden Samstag (18. März, 14 Uhr) gastiert RWE dann beim 1. FC Saarbrücken.

Vermeintlich stärker besetzte Mannschaften liegen uns ganz gut. Wir haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir auch in den Partien, wo nicht jeder damit rechnet, punkten und siegen können. So habe ich meine Mannschaft kennengelernt. Christoph Dabrowski.

Dabrowski erklärt, worauf es in den nächsten Spielen ankommt: "Vermeintlich stärker besetzte Mannschaften liegen uns ganz gut. Wir haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir auch in den Partien, wo nicht jeder damit rechnet, punkten und siegen können. So habe ich meine Mannschaft kennengelernt. Wir müssen am Maximum bleiben – dann ist alles möglich."

In der letzten Englischen Woche spielten sich wieder Cedric Harenbrock und Sandro Plechaty in den Fokus, die zuvor mehrere Wochen und Monate nicht berücksichtigt wurden. Es gibt also Chancen, sich in den Vordergrund zu drängen.

Der 44-jährige Coach sieht beide Spieler auf einem guten Weg: "Ich sehe die Entwicklung sehr positiv. Gerade in der Englischen Woche sind sie ein Stück näher herangekommen. Deswegen haben sich Harenbrock und Plechaty ihre Einsätze auch verdient. Die Tür ist noch weiter auf als sie es vorher schon war. Ich bin froh, dass wir zusätzliche Optionen haben, wo wir uns keine Gedanken machen müssen und das Vertrauen da ist."