Aue vor RWE: Zwei Ausfälle, ein Zugang, Spiel läuft im Free-TV, Aue will Revanche

Traditionsduell in der 3. Liga. Erzgebirge Aue trifft am Samstag (14 Uhr) auf Rot-Weiss Essen und sinnt auf Revanche für die Niederlage aus dem Hinspiel.

In der 3. Liga feierte Rot-Weiss Essen am siebten Spieltag den ersten Sieg. Und das im Hinspiel gegen den Gegner vom kommenden Samstag, Erzgebirge Aue.

Beide haben sich nach einem Fehlstart in die Saison von den Abstiegsplätzen entfernen können. In Aue, wo mit dem Verbandspokal fünf Spiele in wenigen Tagen anstehen, sinnt man trotzdem auf Revanche, wie FCE-Profi Korbinian Burger betont: "Wir wollen geile Siege feiern. Es beginnt schon gegen Essen, da haben wir noch eine Rechnung offen, weil sie das Hinspiel gegen uns gewonnen haben. Wir wollen den Abstand nach unten gleich halten oder ausbauen."

Dasselbe Ziel hat auch RWE. Während RWE unter anderem auf Stürmer Simon Engelmann verzichten muss, fehlen Aue zwei Stammspieler.

Stürmer Antonio Jonjic ist nach seiner Roten Karte noch eine Partie gesperrt. Nach Jonjic fehlt nun auch Linksverteidiger Linus Rosenlöcher, der beim 0:1 in Dresden seine fünfte Gelbe Karte sah. Trainer Pavel Dotchev: "Wir werden sie vermissen."

Dotchev wird die Spieler positionsgetreu ersetzen, denn er möchte "eine zu große Rotation" vermeiden. Dennoch wird er etwas rotieren müssen, schließlich stehen anstrengende zwei Wochen vor der Brust.

Nico Gorzel zu dem anstehenden Pensum: "Jeder brennt darauf. Es wird anstrengend mit den Englischen Wochen. Aber wir haben zwei Derbys dabei, mit Essen und 1860 noch zwei geile Duelle. Jetzt gilt der volle Fokus Essen. Ich kann mich noch an das Hinspiel erinnern, das hätte in beide Richtungen kippen können."

Und wichtig für alle, die die Partie nicht im Stadion verfolgen können: Der MDR wird die Partie live übertragen.