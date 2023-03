Hallescher FC: Trainer überschlägt sich mit Auto - "Es hätte schlimmer ausgehen können"

Sreto Ristic, Trainer von Fußball-Drittligist Hallescher FC, ist bei einem Autounfall verletzt worden.

Sreto Ristic, Trainer des Halleschen FC, erlitt nach einem Auto-Unfall am Dienstag Schürfwunden und eine Rippenprellung und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus, wie ein Sprecher des Drittligisten bestätigte.

Ristic habe das Krankenhaus am späten Dienstag-Nachmittag jedoch schon wieder verlassen können und werde nach jetzigem Stand am Mittwoch bereits wieder das Training leiten. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und "Bild" berichtet.

Die Polizei bestätigte einen Unfall mit einem Verletzten an der von den Medien genannten Stelle, ohne genaue Angaben zur Person zu machen. Demnach sei am Dienstagmittag ein Auto beim Wechseln von der A38 auf die A143 in einer Kurve von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen. Warum der Wagen von der Straße abkam, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Ristic ist seit Mitte Februar Cheftrainer in Halle.

Am Mittwoch äußerte sich der HFC-Trainer in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Verl zu dem Unfall. Ristic sagte: "Es hätte mit Sicherheit schlimmer ausgehen können. Ich bedanke mich bei allen für die gewaltige Anteilnahme und die Genesungswünsche. Es geht mir gut, sonst würde ich nicht hier sitzen."

Ich entschuldige mich von der Polizei bis zum medizinischen Personal und vor allem bei unserem Sponsor PS Union für die Zerstörung des Fahrzeugs. Sreto Ristic

Weiter meinte er einsichtig: "Das war meine Schuld, ich war unachtsam. Ich dachte, ich kann normal in die Kurve fahren und wollte dann nur verhindern in die Leitplanke zu fahren. Deshalb habe ich die Wiese angesteuert, doch die lag unterhalb der Straße, und schon lag ich auf dem Dach. Ich entschuldige mich von der Polizei bis zum medizinischen Personal und vor allem bei unserem Sponsor PS Union für die Zerstörung des Fahrzeugs."

Am Freitag (19 Uhr) will der 47-jährige Fußballlehrer dann wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen und in Paderborn den SC Verl besiegen. Bislang blickt Ristic auf sieben Punkte aus der Spielen als HFC-Trainer zurück. wozi mit dpa