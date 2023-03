RWE: Götze über seine Rückkehr und die späten Gegentore

Rot-Weiss Essen muss gegen Bayreuth weiter auf Felix Götze verzichten. Vor dem Spiel sprach er bei MagentaSport über seine Rückkehr.

In der 3. Liga steht für Rot-Weiss Essen ein wichtiges Heimspiel gegen Bayreuth an. Nicht mit dabei: Felix Götze, der sich nach seiner Verletzung auf sein Comeback vorbereitet.

Gegenüber MagentaSport gab er bekannt: "Am Anfang sah es nicht so gut aus, aber nun ist es doch nicht so schlimm. Ich stehe wieder auf dem Platz, habe die ersten Pässe gespielt. Das ging schneller als gedacht, vielleicht bin ich schon nächste Woche wieder da, ansonsten aber in zwei Wochen wieder."

Gegen Bayreuth muss Götze noch ersetzt werden, mit Blick auf die 90 Minuten legt sich die Leihgabe des FC Augsburg fest: "Wenn man sich das anschaut, ist das ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, nachdem es zuletzt beim FC Ingolstadt wieder ärgerlich war mit dem späten Gegentor. Das reicht jetzt auch."

Denn RWE gab schon fünf Partien durch späte Gegentore ab. Woran das liegt, weiß auch Götze nicht wirklich: "Schwer zu sagen, manchmal ist es auch unglücklich. Du verteidigst 90 Minuten alles weg und dann fällt der Ball dahin, wo keiner ist. Wir müssten auch mal einen nachlegen, so wie zuletzt gegen den BVB."

Da gewann RWE 2:0, ein Ergebnis, das Götze nun auch nehmen würde. Generell ist der Mittelfeldspieler guter Dinge, was die Entwicklung bei den Essenern angeht. "Wir haben uns gefunden. Man merkt in der Kabine, dass wir eine eingespielte, gute Einheit sind. Wenn wir das abstellen mit den späten Gegentoren, würden wir noch besser dastehen."

Auf die Vertragsverlängerung von RWE-Torwart Jakob Golz angesprochen, gab es gleich ein Liebesbekenntnis von Götze: "Ich lieb den Jungen, ich mag ihn richtig gerne. Ich bin froh, dass er hier noch länger spielen darf. Er gibt jeden Tag Gas. Und wer das macht, der wird auch irgendwann belohnt."