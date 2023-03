Die zweite Mannschaft des SC Freiburg sorgt in der 3. Fußball-Liga weiter für Furore.

Am Freitag bezwang das Team aus dem Breisgau Borussia Dortmund II mit 1:0 (0:0), festigte seinen zweiten Tabellenplatz und bleibt einziger erstzunehmender Verfolger von Spitzenreiter SV Elversberg. Allerdings: Aufsteigen darf das Freiburger Team nicht, weil die erste Mannschaft in der Bundesliga spielt.

Yannik Engelhardt (66.) brachte die Freiburger in Führung und sicherte den bereits fünften Sieg in Serie. Damit verkürzte der SC den Rückstand auf Elversberg zumindest vorübergehend auf sechs Punkte. Die Saarländer können am Montag (19.00 Uhr/MagentaSport) bei Waldhof Mannheim wieder für den alten Abstand sorgen.

Beim BVB sieht die Situation anders aus: Dortmund liegt nur knapp vor der Gefahrenzone und könnte im weiteren Verlauf des 25. Spieltags auf einen Abstiegsplatz rutschen.