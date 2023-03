Drittligist SV Meppen braucht jeden Punkt, um den Abstieg in die Regionalliga verhindern zu können. Die Nummer eins wird allerdings nicht mehr zum Einsatz kommen.

Jonas Kersken ist in dieser Saison nicht vom Glück verfolgt. Eigentlich wollte der etatmäßige Stammtorwart des SV Meppen nach seiner Schulterverletzung zur Rückrunde wieder angreifen, doch es kommt anders. Der Leihspieler von Borussia Mönchengladbach wurde vor wenigen Tagen in Berlin von einem Spezialisten an der Schulter operiert. Eine genaue Diagnose über die Ausfallzeit ist noch nicht bekannt, aber klar ist, dass die Spielzeit 2022/23 für den Torwart beendet ist.

"Der 22-jährige Keeper wird in jedem Fall in dieser Saison nicht mehr für den SVM im Tor stehen können. Wir wünschen Dir alles erdenklich Gute, Jonas! Werde schnell wieder fit!", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Drittligisten.

Im Oktober 2022 hatte sich Kersken einen Riss im hinteren Knorpelbereich der Schulter zugezogen. Damals teilte der Verein mit, dass der gebürtige Düsseldorfer nicht operiert werden müsste. Weil die Verletzung aber doch schwerwiegender war und sich der Torwart nicht wie gewünscht erholte, musste er operiert werden.

Für den SVM, der mit 20 Punkten nach 24 Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, ist das eine bittere Nachricht. Denn: Kersken gehörte bis zu seiner Verletzung zu den absoluten Leistungsträgern bei Meppen und erwies sich als sicherer Rückhalt.

Nach seinem Ausfall rutschte die Mannschaft von Chefcoach Stefan Krämer in den Tabellenkeller ab. Mit dem 22-Jährigen holten die Emsländer aus zehn Partien elf Punkte, ohne ihn nur neun Zähler aus 14 Spielen. Der 37-jährige Routinier Eric Domaschke ist seitdem die Nummer eins im Meppener Gehäuse.

Jonas Kersken ist auch im Ruhrgebiet kein unbekanntes Blatt und hütete in der Saison 2018/19 ein Jahr das Tor der U19 von Rot-Weiss Essen. Der Keeper absolvierte 18 Bundesliga-Partien in der höchsten Junioren-Spielklasse. Mit starken Paraden führte er RWE zu Derbysiegen gegen Rot-Weiß Oberhausen und MSV Duisburg (jeweils 1:0) und weckte das Interesse von Borussia Mönchengladbach, wo er für die U23 verpflichtet wurde und 35-Mal in der Regionalliga West spielte.

Sein Vertrag bei der Fohlenelf wurde erst im vergangenen Juni bis 2025 verlängert. Das Leihgeschäft zum SV Meppen sollte dafür sorgen, dass Kersken mehr Spielpraxis bekommt und sich in einer Profiliga etablieren kann. Klar ist: In der laufenden Saison wird das ehemalige RWE-Talent nicht mehr auf dem Platz stehen.