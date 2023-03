RWE in Wuppertal: Grippe-Alarm! Dabrowski muss auf elf (!) Spieler verzichten

WSV - RWE So viele Karten sind schon weg - Wuppertal-Trainer: "Sie sind zu knacken"

Am Mittwoch, 1. März, blicken die Fußballfans in Wuppertal und Essen Richtung Stadion am Zoo: Denn hier empfängt der WSV den RWE zum Niederrheinpokal-Viertelfinale. Und es wird voll.