MSV Duisburg: Talent freut sich über Einladung zur U-Nationalmannschaft

Ein Talent des MSV Duisburg wurde zu einem Lehrgang der albanischen U19-Nationalmannschaft eingeladen.

Im Trikot des MSV Duisburg spielt David Zogu seine erste Saison in der U19-Bundesliga. Der 17-Jährige kam im Sommer vom SC Paderborn zu den Zebras und wird von Trainer Engin Vural langsam herangeführt.

Zogu kommt auf 149 Spielminuten, verteilt auf zehn Einsätze. Seinen bislang größten Moment hatte der Youngster am dritten Spieltag: Kurz nach seiner Einwechslung erzielte er den späten Ausgleich beim 1:1 gegen den VfL Bochum.

Nun kann Zogu sich auf ein weiteres Highlight in seiner noch jungen Laufbahn freuen. Er wurde zur albanischen U19-Nationalmannschaft eingeladen und wird in den kommenden Tagen an einem Lehrgang teilnehmen. Das teilte der MSV mit.

Zogu ist nicht der einzige Junioren-Nationalspieler der Meidericher A-Junioren. Abnor Murati absolvierte bestritt im vergangenen Herbst drei Länderspiele für die U19 Nordmazedoniens, während Batuhan Yavuz viermal für die türkische U18-Auswahl auflief. Und Hamza Anhari, der bereits einen Profivertrag besitzt, spielte zunächst für die deutsche U18, ehe er im vergangenen Sommer dem Ruf der marokkanischen U20 folgte.