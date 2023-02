Dynamo Dresden: "Alle nach Dortmund!" Sachsen peilen Auswärtsfahrer-Rekord an

Dass die Fans von Dynamo Dresden zu den reisefreudigsten der deutschen Fußball-Nation gehören, dürfte allseits bekannt sein. Nun peilen die SGD-Anhänger einen Saisonrekord an.

Rot-Weiss Essen, Dynamo Dresden und der TSV 1860 München: Die Fan-Gruppen dieser Traditionsklubs stellen die meisten Auswärtsfahrer in der laufenden Drittliga-Saison. Wenn diese Klubs zu Gast sind, freuen sich die Finanzchefs der gastgebenden Vereine.

Zugegeben: Borussia Dortmund ist nicht auf die Eintrittsgelder von den Dynamo-Fans angewiesen, aber mehr Geld in der Vereinskasse schadet ja nie. Deshalb darf sich der BVB schon einmal auf den 11. März (Samstag, 14 Uhr) freuen. Dann sind die Dresdner nämlich bei der U23 des Bundesligisten aus Dortmund zu Gast.

Die Sachsen wollen mit 6.000 Fans in den Signal Iduna Park reisen. "Alle nach Dortmund!" So ein Banner war schon beim letzten Heimspiel der SG Dynamo Dresden zu sehen.

Mittlerweile sind 2.000 Karten - das war das ursprünglich Kontingent für die Dynamo-Fans - für das Spiel im Ruhrgebiet verkauft. Am Freitag (24. Februar) erhielt Dynamo weitere 4400 Karten aus Dortmund. Gut möglich, dass auch diese Tickets an die Frau, an den Mann gebracht werden.

Denn im Oktober 2011 gab es schon einmal das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Dresden. Damals unterlagen die Sachsen den BVB-Profis knapp (0:2) im DFB-Pokal. 10.000 Dynamo-Fans begleiteten ihre Mannschaft nach Dortmund.

3. Liga: TSV 1860 München mit 6000 Fans in Bayreuth

Den aktuellen Saison-Drittligarekord, was die Auswärtsfahrer betrifft, hält der TSV 1860 München. Zum Spiel bei der Spielvereinigung Bayreuth begleiteten 6.000 Löwen-Fans ihre Sechziger. Auf Platz zwei liegt Rot-Weiss Essen. 5.653 RWE-Anhänger sahen das 0:1 ihres Teams im Signal Iduna Park beim BVB II. Kurz dahinter liegen die Anhänger vom 1. FC Saarbrücken, die mit 5.500 Schlachtenbummlern im Derby bei der Sportvereinigung Elversberg vorstellig wurden. Am Rande: Dynamos Auswärtsfahrer-Rekord in der laufenden Serie liegt bei 3.500 Fans beim Spiel in Bayreuth. Diese Marke dürfte nun locker übertroffen werden.