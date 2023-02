MSV Duisburg: Trainer auch selbstkritisch - "Idee gegen Freiburg war nicht die beste"

Vor dem Spiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Meppen hat MSV-Trainer Torsten Ziegner sich auch selbstkritisch gezeigt und erklärt, warum seiner Mannschaft noch die Konstanz fehlen könnte.

Der MSV Duisburg ist in der laufenden Saison in der 3. Liga eine Wundertüte. Es gibt gute Phasen, dann gibt es schlechte Abschnitte. Bei den Zebras wird die Konstanz vermisst.

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner hat Ansätze, um das zu erklären. Mit Blick auf die 0:2-Niederlage bei der U23 des SC Freiburg nimmt er auch sich selbst nicht aus der Schusslinie, wobei er den Gegner noch einmal hervorhebt. "Es gibt mehrere Aspekte. Wenn man nur Freiburg betrachtet, dann muss man sagen, dass wir auf einen Gegner getroffen sind, der eine sehr starke Runde spielt. Auch Freiburgs Trainer Thomas Stamm hat mir bestätigt, dass er noch nie so eine starke U23 trainiert habe. Trotzdem waren wir an dem Tag auch nicht gut. Das lässt auch mich unzufrieden zurück. Man muss auch sagen, dass unsere Idee mit der Dreierkette vielleicht nicht die beste war. "

Ein Eingeständnis, das nicht jeden Tag vorkommt. Trotzdem sieht er auch Probleme bei seiner Mannschaft, die sich nicht in wenigen Tagen oder Wochen beheben lassen. Ziegner erklärt: "Wir haben eine gute Mannschaft. Aber es reicht nicht, wenn man mal gut ist und dann wieder nicht."

Vielleicht hat der eine oder andere auch Probleme damit gegen Widerstände anzukämpfen. Torsten Ziegner

Daher reden der Coach und sein Team viel mit der Mannschaft, um die Jungs nach vorne zu bringen. Auch die Vergangenheit spielt vielleicht eine Rolle, dass der MSV keine Konstanz an den Tag legen kann. Ziegner: "Vielleicht spielen auch die letzten Jahre noch eine Rolle. Vielleicht denkt der eine oder andere, dass wir gut drin sind in der Saison und dann wird ein Millimeter nachgelassen. Aber so reicht es dann nicht mehr. Vielleicht hat der eine oder andere auch Probleme damit gegen Widerstände anzukämpfen."

Diese ganze Gemengelage sieht Ziegner als einen "Prozess" an, der nach und nach gesteuert werden muss. Er berichtet: "Wir haben im letzten Sommer bereits Veränderungen vorgenommen, das werden wir auch jetzt im Sommer wieder machen."

Wobei die Zebras bereits besser dastehen als in den letzten Jahren. Sollte der MSV gegen den SV Meppen am Samstag (14 Uhr) gewinnen, wäre erstmal Ruhe in Meiderich.

Und ein leiser Blick nach oben wäre gerechtfertigt. Duisburgs Keeper Vincent Müller sprach bei RevierSport bereits darüber, dass Platz fünf am Ende der Saison das Ziel sei. Ziegner will ihn nicht bremsen: "Ich blicke nicht auf die Tabelle. Wichtig ist die nächste Begegnung. Vincents Aussagen zeigen aber, dass die Jungs hungrig sind. Das eine ist aber, dass man darüber spricht. Das andere, dass man das dann auch macht."