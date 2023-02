Früher Profi bei RWE und MSV: Baris Özbek winkt Traumjob in der Türkei

In den letzten Monaten war es ruhig um Baris Özbek. Seit Herbst 2021 lebt der ehemalige Essener wieder in der Türkei. Dort winkt ihm nun ein Traumjob.

Baris Özbek könnte schon in Kürze in der Türkei einen neuen Arbeitgeber haben. Dabei soll es sich um den türkischen Fußballverband handeln. Ein absoluter Traumjob also für den 36-Jährigen, der seit eineinhalb Jahren wieder in der Türkei lebt. Der Castrop-Rauxeler soll einen Posten in der U21-Nationalmannschaft der Türkei übernehmen.

Dort mistet ein weiterer Pott-Junge gerade wohl ordentlich aus. Hamit Altintop gehört seit einigen Jahren beim türkischen Fußballverband zum Vorstand und ist dort unter anderem für die Nachwuchsnationalmannschaften verantwortlich. Und genau dort – bei der U21 – soll es nun zu einem großen Stühlerücken kommen.

So sollen der derzeit verantwortliche technische Direktor Tolunay Kafkas und Scout Hami Mandirali entlassen worden sein. Auch Mandirali ist in Gelsenkirchen kein Unbekannter und spielte Ende der 1990er Jahre für den S04. Zudem sollen zahlreiche Trainer gehen müssen. Das berichtet das türkische Portal „ntvspor“.

Neuer Kopf der U21-Nationalmannschaft soll der langjährige Nationalspieler Arda Turan werden. Neben weiteren ehemaligen Profis soll auch Baris Özbek ein Teil des neuen Trainerteams sein. Özbek hatte von 2007 bis 2011 bei Galatasaray Istanbul zusammen mit Turan gespielt. In der Saison 2007/08 gewannen beide zusammen die türkische Meisterschaft.

Für Özbek wäre es der angestrebte Einstieg ins Trainergeschäft auf höchstem Niveau. 2021 hatte er seine Spielerkarriere beendet. Zuletzt spielte er zusammen mit Kevin Großkreutz zusammen beim TuS Bövinghausen. Dann beschloss die Familie Özbek in die Türkei zurückzukehren. Özbeks Ehefrau ist eine ehemalige bekannte Moderatorin in der Türkei.

Davor nahm Özbek an einem bekannten türkischen Fernsehformat teil und spielte für Fatih Karagümrük. Seine Profi-Karriere startete er bei Rot-Weiss Essen. 2007 wechselte der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler zu Galatasaray Istanbul und erlebte dort seine erfolgreichste Zeit. Später spielte Özbek auch noch für den aktuellen Meister Trabzonspor und den MSV Duisburg.